Ustica, ennesima giravolta di Amato: "Non ho ritrattato niente..."

Giuliano Amato torna sulla strage di Ustica e compie l'ennesima giravolta su una questione che da sabato, dopo la sua intervista a la Repubblica, è tornata ad animare gli ambienti politici e culturali: " Dopo aver letto tutto quello che è stato scritto, non ho ritrattato niente ". Così ha parlato l'ex presidente del Consiglio intervenendo con la stampa estera, tornando sulle sue dichiarazioni dei giorni scorsi sulla strage di Ustica. " Non ho mai detto che stavo dando la verità " sulla tragedia aggiunge. " Ho detto che portavo avanti una delle ipotesi, specificando che io non avevo alcuna verità da offrire, e che il mio scopo era quello di provocare un avvicinamento alla verità ", ha concluso.

Il tono e i termini utilizzati dal giurista in questa occasione sono di tutt'altra forma rispetto a quelli dell'intervista, dove, almeno per come sono state riportate le sue parole, spese come deduzioni, Amato asseriva che l'abbattimento del DC9 di Itavia, un volo civile, fosse stato causato da un missile sparato da un caccia francese, che avrebbe dovuto avere come obiettivo l'aereo di Gheddafi. Infatti, proprio in ragione di quelle parole, a poche ore dall'uscita dell'intervista era intervenuto anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha chiesto al suo predecessore elementi di chiarezza: " Chiedo al presidente Amato di sapere se, oltre alle deduzioni, sia in possesso di elementi che permettano di tornare sulle conclusioni della magistratura e del Parlamento, e di metterli eventualmente a disposizione ".