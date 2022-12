"Non ricordavo il periodo". Ora Conte ritratta sul video dell'incontro Renzi-Mancini

L'intervista rilasciata da Giuseppe Conte a L'identità ha scatenato le polemiche. Matteo Renzi ha sollevato la questione nella sua newsletter, sottolineando le incongruenze tempistiche spiegate da Giuseppe Conte per quanto riguarda il video dell'Autogrill che lo ritrae con Marco Mancini a dicembre 2020. " Oggi l'ex presidente del Consiglio Conte ha rilasciato una intervista a un quotidiano e ha detto che quando gli arrivò la notizia dell'autogrill, quindi dell'incontro Mancini-Renzi, era alla fine dell'esperienza di governo, si trattava di una questione che riguardava me, c'era una polemica politica e ha ritenuto di starne fuori ", ha detto Matteo Renzi a margine dell'udienza Consip.

Matteo Renzi ha poi aggiunto: " Ci sono tre possibilità: o Conte si è confuso sulle date, gennaio ed era maggio, più difficile che si sia confuso sullo stato d'animo. O Conte si confonde o Conte mente, e non voglio crederlo, o Conte nasconde qualcosa. La domanda è Conte aveva contezza dell'incontro con Mancini mentre era presidente del Consiglio? Non ci sarebbe niente di male, ma aprirebbe tutta un'altra luce su questa vicenda ". Ma davanti alle polemiche che si sono sviluppate in queste ore, il presidente Giuseppe Conte ha inviato un altro audio a L'Inchiesta, ritrattando quanto dichiarato nell'intervista.

Giuseppe Conte annuncia a @lidentita @Tommasocerno di aver saputo della vicenda Mancini quando era ancora premier. Ma Report va in onda quattro mesi dopo. Qui gatta ci cova#Contechiarisca pic.twitter.com/LuIpfegD6g — Matteo Renzi (@matteorenzi) December 6, 2022