I giallorossi si spaccano pure sul funerale del Cav: Schlein ci va, Conte no

Giuseppe Conte non parteciperà ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Una mossa politico-istituzionale non irrilevante quella messa in atto dal leader del Movimento 5 Stelle, proprio a pochissime ore dalle pubbliche esequie del leader di Forza Italia che si terranno all'interno della Basilica del Duomo di Milano. Nei minuti immediatamente successivi alla notizia della morte del Cavaliere, Conte aveva espresso tutto il proprio cordoglio personale nei confronti di Berlusconi tramite parole che sembravano mettere da parte l'astio che era intercorso in questi ultimi anni tra i grillini e il quattro volte presidente del Consiglio. E invece, a quanto pare, tutto questo clima positivo (a parole) non è bastato affinché Conte potesse decidere di partecipare alle esequie nel capoluogo lombardo. Decisione opposta, invece, quella presa dalla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. Emblema, dunque, di una spaccatura evidente all'interno del campo giallorosso.

Il colpo di scena che desta scalpore

Nella giornata di ieri, infatti, il capo politico dei pentastellati aveva ricordato Berlusconi come " un imprenditore e un politico che in ogni campo in cui si è cimentato ha contribuito a scrivere pagine significative della nostra storia. Ha acceso e polarizzato il dibattito pubblico forse come nessun altro - aveva sottolineato il presidente del Movimento 5 Stelle - e anche chi lo ha affrontato da avversario politico deve riconoscere che non gli sono mai mancati il coraggio, la passione, la tenacia. In questo momento di profondo dolore tengo a far pervenire ai suoi cari e alla sua famiglia il sincero e rispettoso cordoglio mio e del M5s ".

Dopo questa pubblica presa di posizione, invece, il clamoroso dietrofront: fonti interne del Movimento hanno annunciato che non ci sarà l'ultimo saluto nei confronti di un leader che, per quanto considerato un aspro avversario politico dei Cinque Stelle, ha segnato un lungo periodo della storia italiana. Non si conoscono ancora ufficialmente le motivazioni precise dell'assenza di Conte né se, al suo posto, sarà presente in Duomo qualche altro esponente grillino di spicco. Di certo, se le cause fossero da ricercare in mere dispute politiche con il presidente Forza Italia, l'immagine pubblica Giuseppe Conte non ne uscirebbe granché bene.

Anche Bonelli e Fratoianni assenti ai funerali di Berlusconi

Da questo punto di vista, l'avvocato del popolo è in "buona" compagnia. Perché sembrano sicure le assenze di Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana, e di Angelo Bonelli (Verdi). Entrambi hanno annunciato che, pur essendo presenti proprio a Milano, non ci saranno domani pomeriggio in Duomo alle ore 15 in quanto impegnati nell'iniziativa "Sociale è Ambientale - Sinistra Italiana in Festa". Al contrario, hanno confermato la presenza domani ai funerali di Silvio Berlusconi a Milano sia il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, sia il capo di Azione, Carlo Calenda.