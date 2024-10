“Offensive e strumentali”. Gli agenti nel centro in Albania chiudono le polemiche

Ascolta ora 00:00 00:00

Non sono trascorse nemmeno 12 ore da quando è circolata la notizia di un diffuso malessere tra i contingenti di polizia dislocati nei centri in Albania nel centro di Gjader, riportata questa mattina dal quotidiano La Stampa. Ma sono gli stessi poliziotti in loco a smentire su tutta la linea le accuse mosse alle autoritài. Il personale, con una lettera sottoscritta da tutte le 11 unità che sono presenti a Gjader, definisce " offensive e strumentali ", oltre che " non coerenti al vero " le accuse del sindacato di polizia riportato dai media. La missiva è stata resa nota dal ministero della Giustizia, che ne ha voluto dare conto per spegnere l'ennesima polemica sui centri in Albania.

Il personale, si legge nella lettera, " intende dissociarsi completamente da tali affermazioni, riservandosi in ultimo di intraprendere tutela legale ove dovessero verificarsi ulteriori e analoghi comunicati stampa " e, soprattutto, esclude fermamente sia di aver avuto "in alcun modo contatti diretti con il predetto segretario nazionale ", sia di aver " fornito a questi informazioni afferenti all'organizzazione del lavoro presso questa struttura penitenziaria ". La comunicazione è stata presentata al direttore della struttura albanese dal comandante della Polizia Penitenziaria, che in primo luogo ha voluto tranquillizzare sulla situazione morale e psicologica dei contingenti.

Uno dei temi di accusa erano gli alloggi ma il comandante ha spiegato che in ciascuna delle 14 camere ci sono due agenti e che gli spazi a loro destinati si trovano tutti al piano superiore rispetto agli uffici amministrativi. Per la scala di accesso esterna, oggetto della polemica, viene riferito che è stata richiesta la copertura dalle intemperie. Tutto ciò di cui gli agenti necessitano, ha proseguito il responsabile, è presente, compresa l'aria condizionata con pompa di calore, servizi igienici con doccia privata, tv smart da 65" nel locale comune, con tavolini, sedie e macchina per il caffè.

Nella dura missiva, si tiene a sottolineare che le dichiarazioni diffuse oggi abbiano avuto come risultato quello di " destabilizzare un ambiente lavorativo estremamente delicato, il cui disagio non può derivare certo dalla mancata fornitura di un comodino o dell'accesso esterno agli alloggi ".

"un quadro di insieme negativo a danno dell'immagine del Corpo, dell'Amministrazione e del governo italiano

procedere a ulteriori approfondimenti volti ad accertare la sussistenza di fatti anche in astratto di interesse dell'Autorità Giudiziaria

E, avendo le suddette dichiarazioni fornito", il comandante si è impegnato a "".