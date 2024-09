Open Arms, Salvini: "Non ho paura e non patteggio. Io trattato peggio di un pedofilo"

Ascolta ora 00:00 00:00

No. Matteo Salvini "non ha paura di essere condannato". Non ha alcuna intenzione di "patteggiare". È pronto ad andare fino in Cassazione. E rivendica il suo diritto di difendere i confini e di mantenere le promesse elettorali.

Intertervistato a Quarta Repubblica da, il vicepremier ribadisce la sua posizione dopo la richiesta a sei anni di carcere avanzata dal pm nel processo Open Arms di Palermo.

Non ci sono mezzi termini. Salvini lo considera un "imbarazzante processo all'Italia". Un "pericoloso precedente" che rischia di far passsare un "aberrante concetto secondo cui non si possono fermare gli sbarchi".