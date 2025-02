"Denuncio Emiliano". L'annuncio dell'ex "ambasciatrice" della Puglia: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Si apre il fronte giudiziario tra l'ex ambasciatrice della Puglia nel mondo, Nancy Dell'Olio e il governatore della Puglia, Michele Emiliano. Dell'Olio ha annunciato denuncia nei confronti del presidente della Regione tramite le colonne del Corriere del Mezzogiorno perché, spiega, le fu " promesso " che il suo contratto con la Regione sarebbe stato rinnovato ma, afferma, " mi hanno presa in giro. C'è stata malafede ".

Nella sua ricostruzione, Dell'Olio ha sottolineato che " le fu "promesso" che il suo contratto con la Regione sarebbe stato rinnovato ma, afferma, "dopo varie proroghe semestrali, per un anno e mezzo ho lavorato aspettando che il bando venisse in qualche modo riproposto e l'accordo formalizzato. Vai avanti, mi dicevano. E io andavo avanti, nell'interesse della Puglia. Mi hanno presa in giro. C'è stata malafede ". Nell'intervista Dell'Olio afferma di aver inviato una lettera di diffida circa un anno fa al presidente Emiliano e alla Regione e di non aver mai ricevuto risposta. La prima firma sul contratto, spiefa, è avvenuta nel 2019 sulla base di un " bando in cui era previsto l'inserimento in Pugliapromozione di una figura senior, con contratto di sei mesi da rinnovare di volta in volta ".