I 5 Stelle vogliono tenersi il tesoretto degli eletti. Ma è rivolta

La collettività è pronta a essere sacrificata. E, se così fosse, crollerebbe l'ennesimo pilastro storico del Movimento 5 Stelle. I grillini hanno sempre rivendicato di agire in nome dell'interesse della base, che prossimamente potrebbe essere chiamata a esprimersi in merito a una questione che stona fastidiosamente rispetto ai cavalli di battaglia dell'origine. Il tema delle restituzioni è sempre stato molto sentito e potrebbe essere oggetto di una consultazione sul web per una modifica di rilievo.

Il M5S vuole tenersi il "tesoretto"

Il nuovo corso del M5S targato Giuseppe Conte si è distinto per una serie di cambiamenti che ha finito per rinnovare faccia a una formazione politica che aveva garantito di essere differente dagli "altri". In realtà il Movimento sta prendendo via via i connotati di un vero e proprio partito, pronto a cambiare la filosofia di base che aveva caratterizzato la galassia pentastellata fin da subito.

Stando a quanto riferito da La Repubblica, il grosso delle restituzioni potrebbe finire direttamente al M5S e solo la piccola restante parte alla collettività. Un cambio di rotta significativo, visto che i presupposti di partenza erano ben altri. Nello specifico i parlamentari potrebbero restituire mensilmente 2.500 euro, di cui 2mila destinati al partito e gli altri 500 altrove.

Cosa si intende per "altrove"? Nel documento con le possibili nuove regole, visionato dall'Adnkronos, si farebbe riferimento a un " conto intestato all'Associazione Movimento 5 Stelle appositamente dedicato alla restituzione alla collettività ". Le novità potrebbero essere illustrate a breve ed essere sottoposte già nei prossimi giorni al voto online: gli iscritti dunque dovrebbero dire la loro sulla revisione della vecchia battaglia anti-casta.

La fronda dei ribelli

Tuttavia sullo sfondo c'è una battaglia portata avanti da una sorta di "fronda ribelle", che non manderebbe giù un cambiamento così netto. A guidarla sarebbe su tutti Virginia Raggi, che si sarebbe messa di traverso - tra le altre cose - anche sulle novità relative all'assegno di fine mandato per i parlamentari uscenti. Tra le ipotesi vi è quella di farlo restare per l'80% nelle tasche degli ex e per il 20% nelle casse grilline per le spese di funzionamento.