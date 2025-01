"Parlano di fascismo ma feriscono i poliziotti". Cruciani fulmina i collettivi rossi

Ascolta ora 00:00 00:00

“Hanno parlato per mesi di fascismo, poi si viene ad apprender eche ci sono 273 agenti feriti nel 2024 tutti vittime di attacchi di collettivi e centri sociali. Dov’è il pericolo fascista? ”. Così, con una domanda tanto retorica quanto provocatoria, Giuseppe Cruciani fa scoppiare con uno spillo la bolla mediatica della sinistra buonista. Quella parte della gauche nostrana, politica e intellettuale, impegnata a cacciare i fantasmi del Ventennio ma cieca davanti alle violenze reali dei giovani di sinistra.

E il caso di Ramy Elgaml, il giovane morto mentre viaggiava a bordo di uno scooter che scappava dai carabinieri, è solo la punta dell’iceberg di un clima teso con le forze dell’ordine. Le manifestazione che stanno agitando le principali piazze italiane, in nome della “vendetta per Ramy” stanno contemporaneamente cercando di delegittimare completamente le forze dell’ordine e il loro operato. I numeri forniti nel merito dal ministero dell’Interno fanno impressione: secondo questi dati in italia sono state organizzare 12.302 manifestazioni. Altro che repressione.

In 322 casi si sono verificate delle criticità (-18,9% rispetto al 2023), ma in totale nel 2024 i feriti tra gli appartenenti delle Forze di Polizia sono stati 273 (+127,5%) mentre nel 2023 erano stati 120. In sostanza il numero degli agenti feriti nel 2024 è più che raddoppiato rispetto all'anno precedenteDa qui l’interrogativo del giornalista di Radio 24. “Hanno parlato per mesi di fascismo e di Meloni pericolo per la democrazia, poi invece si viene ad apprendere che ci sono 273 agenti feriti nel 2024 tutti vittime di attacchi di collettivi e centri sociali” , esordisce Cruciani nell’ultima puntata de La Zanzara, il noto programma radiofonico di Radio 24. E ancora: “Dove è il pericolo fascista per la democrazia?! ”.

La domanda, come spesso accade, è retorica. Ma, allo stesso tempo, non ci vieta di riflettere sul doppiopesismo buonista che alberga nella sinistra nostrana. Dura con i presunti fascisti che siedono sui banchi della maggioranza e dolce con i collettivi che mettono a ferro e fuoco la città.

“Ho assistito con sgomento alle manifestazioni vergognose del fine settimana tra bombe carta e sassi contro le forze dell’ordine. Manifestazioni non per solidarietà di Ramy, ma per colpire la polizia e creare disordini! Cambiate le regole e colpite duro!”.

Il messaggio di Cruciani aiè univoco: