Pensioni, enti locali, sicurezza: gli emendamenti del governo alla manovra

Pensioni, enti locali, difesa e sicurezza. Il governo ha depositato in Commissione al Senato un primo pacchetto di emendamenti alla manovra, allo stato attuale all’esame della Commissione Bilancio di palazzo Madama. A confermare la firma al pacchetto delle modifiche è stata la sottosegretaria al Mef, Lucia Albano, dando seguito a quanto la maggioranza di centrodestra aveva già annunciato nei giorni scorsi. "L'esecutivo mantiene gli impegni e prosegue spedito l'iter di approvazione della manovra", ha commentato l'esponente di Fratelli d'Italia. Tra gli emendamenti più attesi, quello per "salvare" le pensioni di vecchiaia di medici, infermieri, ufficiali giudiziari e maestri.

Sono inoltre state depositate proposte di modifica in materia di enti locali. In particolare è stato previsto un ristoro di 105,6 milioni per il 2024 alle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia-Giulia e Sardegna e alle Province autonome di Trento e Bolzano per gli effetti dell'attuazione del primo modulo di riforma dell'Irpef. Per le regioni ordinarie è invece previsto un ristoro di 100 milioni per il 2024 per coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche del 2022 e 2023. Ma allo stesso tempo si prevede per le regioni a statuto ordinario una riduzione di 250 milioni di una parte degli stanziamenti per investimenti previsti in un arco di tempo che arriva al 2033. Proposta anche l'estensione della cumulabilità delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico con i contributi regionali (già prevista per gli anni 2023 e 2024) anche per gli anni 2025 e 2026.

In materia di sicurezza, invece, la proposta di modifica punta ad autorizzare la costituzione di un fondo con 32 milioni per il biennio 2024-2025 e 42 milioni di euro annui dal 2026 per l'incremento delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Glie emendamenti prevedono inoltre risorse per 38,3 milioni di euro annui dal 2024 al 2026 al personale delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo dei vigili del fuoco per la stipula di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e integrativa.

Lunedì prossimo, 11 dicembre, in Commissione dovrebbe approdare anche l’emendamento riguardante gli investimenti sui territori, che - qualcosa non venisse presentato come governativo - sarà presentato come emendamento dei relatori. Slitta invece al 18 dicembre l'arrivo della manovra in Aula, perché - ha spiegato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani - "c'è necessità di depositare emendamenti su alcuni questioni molto importanti".