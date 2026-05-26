Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza

Perché l'unica vera perdente a Venezia è Elly Schlein

L'abbiamo vista sul palco di Venezia a tessere le lodi di Martella e a dire che Venezia avrebbe dato una spinta forte a vincere anche le prossime elezioni per mandare a casa il governo Meloni. Ha sbagliato previsione

Perché l'unica vera perdente a Venezia è Elly Schlein
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

Il vento non è cambiato in Laguna, ma il punto di vista di Elly Schlein sulla sconfitta quello sì. Nel senso che nella disamina fatta ieri dal leader del Pd, la debacle nella Laguna è come se non fosse mai esistita. Ma come, direte voi, proprio lei che è salita sul palco per tessere le lodi del candidato Andrea Martella, per dire che è "la risposta migliore per continuare in questa strada di partecipazione democratica che risvegli Venezia e che dia una spinta forte a vincere anche le prossime elezioni per mandare a casa il governo Meloni e fare finalmente la differenza in questo Paese"? Sì, proprio lei. Ed è sempre lei che si diceva convinta che da quella città potesse "partire un segnale bello, forte e importante, perché è solo insieme che noi possiamo produrre il cambiamento che vogliamo nella società". E infine l'immancabile slogan: "Evviva l'Italia antifascista".

Ecco, ma, come dicevamo, ieri la Schlein alle 20:33 si esibiva in questa sorprendente analisi post voto: "Nel complesso i dati confermano i buoni risultati in Toscana con le vittorie al primo turno a Prato e Pistoia e in Emilia-Romagna. Così come risultati positivi li stiamo riscontrando anche in Campania a partire da Avellino e in Puglia con la netta riconferma di Andria, su percentuali alte come accade a Mantova. Un risultato che nel suo insieme, pur con tutte le specifiche del caso trattandosi di un voto locale, conferma che quando siamo uniti come campo progressista siamo competitivi e lo saremo anche alle prossime elezioni politiche”. Ora, a parte il tentativo palese di minimizzare una tornata elettorale che se avesse registrato risultati differenti sarebbe stata considerata una seconda spallata (la prima è quella presunta del referendum a detta della sinistra) in vista delle prossime politiche, ma Elly pareva essersi totalmente dimenticata di Venezia. Eppure, anche lì c'era quel campo largo - anzi larghissimo - da lei osannato (Iv, M5S e comunità islamica sostenevano Martella), eppure l'hanno vista tutti scattare selfie sorridenti quattro giorni fa, tenere in mano la t-shirt con scritto "La forza di cambiare" e abbracciare calorosamente Martella.

Che strano, forse la Schlein ha dato vita a un nuovo tipo di disamina: quella selettiva.

Poco dopo, però, forse colpita da ravvedimento, la Schlein ha riservato un ringraziamento a Martella "per il lavoro unitario e per l'impegno messo nella campagna elettorale" e poi una misera frase che lascia il tempo che trova: "A Venezia sapevamo che non sarebbe stato facile dopo 11 anni di governo della destra e l'unità di un'ampia alleanza di centrosinistra non è bastata a vincere". Il vento non è cambiato, appunto. Nonostante le aspettative e l'importanza che la stessa leader dem aveva riposto.

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica