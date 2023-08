Prato dà lezioni di accoglienza ma è in fondo alla classifica

Il sindaco di Prato Matteo Biffoni (nel tondo), esponente del Pd attacca l’esecutivo, e nello specifico il ministero dell’Interno, per la gestione dei fenomeni migratori. Il delegato Anci per l’immigrazione educa alla materia ma non è più disposto ad accogliere nel suo Comune. «Su Prato non intendiamo prendere lezioni da nessuno. La città di Prato sull’accoglienza e la gestione dell’immigrazione dà lezione all’Italia intera, compreso al Viminale. Siamo una città dove i servizi immigrazione da anni gestiscono il fenomeno in ogni suo aspetto, con giunte di sinistra e con quella di destra, perché altrimenti il Viminale non ha idea di cosa sia questa città», ha detto.

Ferma la replica della deputata Erica Mazzetti di Forza Italia: «Molti di quelli che adesso scoprono il problema immigrazione prima hanno fatto propaganda per i porti spalancati - difendevano a tutti i costi immigrazione e business dell’accoglienza - e poi hanno disertato e boicottato tutte le iniziative del governo», ha osservato l’azzurra. Molte critiche sono arrivate anche da Fratelli d’Italia. Prato è la penultima città, tra le province toscane, per il numero di migranti accolti, in proporzione alla popolazione residente. La Toscana ha accolto il 4% dei minori non accompagnati. La Sicilia, per citare un caso emblematico, ben il 23%.