Pressing sulla Ascari: "Si dimetta dalla commissione Antimafia"

Non si placa la polemica su Stefania Ascari, la deputata M5S che, insieme all'ex grillino Alessandro Di Battista, tanto si è spesa in passato per raccogliere fondi a favore delle associazioni legate ad Hannoun. Fondi che poi, stando all'inchiesta che ha portato all'arresto di 9 persone tra cui lo stesso presidente dell'Associazione palestinesi d'Italia, sarebbero finiti ai terroristi di Hamas.

A chiedere le dimissioni - o quantomeno l'autosospensione - dalla commissione parlamentare Antimafia è ora anche il Coordinamento Nazionale delle Associazioni, secondo cui il ruolo della Ascari è "inopportuno". "La richiesta di dimissioni si basa esclusivamente su fatti pubblicamente documentati, emersi da inchieste giornalistiche e giudiziarie, e non implica alcun giudizio di colpevolezza personale, penale o politica", dicono dal Coordinamento, "In particolare, risultano documentate la partecipazione di Ascari a missioni all’estero organizzate da associazioni riconducibili al network guidato da Hannoun; la sua presenza in video e materiali ufficiali dell’Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese (ABSpp), oggi sotto indagine giudiziaria antimafia; la diffusione pubblica di inviti a effettuare donazioni a favore della stessa associazione".

Secondo il Coordinamento - che ha scritto una lettera agli altri componenti

della commissione, - "non è in discussione la buona fede delle attività svolte, ma la tutela della credibilità e dell’imparzialità dell’istituzione", ma si ritiene "necessario" un passo indietro della deputata pentastellata.