"Il principio di Sovranità alimentare in Costituzione". L'annuncio di Lollobrigida

Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, durante la conferenza programmatica di Fratelli d'Italia a Pescara ha ringraziato il capogruppo di FdI alla Camera dei Deputati, Tommaso Foti, " che porterà una proposta di modifica della Costituzione in discussione al Parlamento, credo il collega Malan la condivida ampiamente e farà lo stesso in Senato, che è una modifica dell'Art. 32 ". Una modica che si rende utile per attualizzare la normativa in quanto, prosegue il ministro, " della nostra importante e bella Costituzione ci sono delle cose che all'epoca non era necessario ribadire. Chiederemo di aggiungere questo passaggio: 'La Repubblica garantisce la sana alimentazione del cittadino. A tal fine persegue il principio della sovranità alimentare e tutela i prodotti simbolo della identità nazionale'. Un dovere non di destra, non della sinistra, ma di tutti gli italiani" ".

L'Italia, prosegue Lollobrigida, " con il Governo Meloni l’Italia, finalmente, ha trovato una voce forte e autorevole in Europa, che difende la propria agricoltura, pesca, allevamento e tutti gli asset strategici della Nazione. Senza se e senza ma ". E considerando che il nostro Paese basa, e a ha sempre basato, gran parte della sua forza economica sul settore primario. " Dopo 18 mesi noi siamo qui per ribadire che non abbiamo dimenticato niente. Siamo uomini e donne che intendono la politica come passione, con sano pragmatismo ", ha aggiunto. " Festeggiamo poco e lavoriamo molto e quindi non festeggiamo i risultati dei 18 mesi ma gli impegni che stiamo riassumendo in questi giorni per una fase ancora più rilevante di quella che abbiamo potuto vivere dopo che il popolo a settembre 2022 ha riconquistato la possibilità di scegliere chi doveva governare la nostra Nazione ", ha detto ancora il ministro all'assemblea di Pescara.