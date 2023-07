"Condividiamo molti temi". Quell'intesa tra Cateno De Luca e Sgarbi che spaventa i dem

“Che accordo avremo io e De Luca? Oggi non so dirlo, ma condividiamo molti temi che meritano di e essere affrontati”. Vittorio Sgarbi ha sempre avuto grande stima di Cateno De Luca, recentemente eletto sindaco di Taormina. Una stima confermata da queste parole pronunciate dal sottosegretario alla Cultura che, pochi giorni fa, ha visitato insieme Fiumedinisi, cittadina del messinese di cui il corteggiatissimo leader di Sud chiama Nord è stato primo cittadino.

“Provo ad immaginare come trovare un fronte comune. Lui sindaco di Taormina, io sindaco di Arpino” , ha detto in quell’occasione Vittorio Sgarbi, riferendosi al fatto che sia lui sia De Luca sono accomunati dall’esperienza di sindaci in quattro comuni. Lo storico dell’arte, lo scorso maggio, è stato eletto sindaco di Arpino, nel frosinate, ma in passato aveva già amministrato Sutri, Salemi e San Severino Marche. De Luca, invece, prima di Taormina, era stato sindaco di Messina, della stessa Fiumedinisi e di Santa Severa di Riva. “Diventando sindaco di Taormina Cateno De Luca ha vinto la scommessa più importante della sua vita. Adesso bisogna individuare la strategia per mettere Taormina al centro dell’Europa” , ha sottolineato Sgarbi nel corso della sua visita. Le Europee sono il prossimo e più importante appuntamento elettorale e, come si sa, Cateno De Luca porta in dote un bacino di 500mila voti che fa gola soprattutto ai centristi del centrosinistra. Un accordo ancora non c’è, ma temi come la giustizia e l’interesse per i piccoli borghi possono essere la base per una prova di intesa tra De Luca e Sgarbi.