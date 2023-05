"Stabile e confortante". Il nuovo bollettino del Cav dal San Raffaele

Settimo bollettino dall'ospedale San Raffaele per Silvio Berlusconi, ricoverato dallo scorso 5 aprile. Continua il trend ottimista, seppur con cautela, da parte dei medici che lo hanno in cura. " Il quadro clinico generale del presidente Silvio Berlusconi è stabile e confortante, consentendo la prosecuzione in degenza ordinaria, delle terapie mirate al controllo della malattia ematologica ", si legge nella nota diffusa dall'ospedale a firma dei professori Alberto Zangrillo e Fabio Lo Cicero.

Un bollettino che conferma il miglioramento di salute del Cavaliere come già raccontato dal suo fedelissimo secondo in plancia di comando del partito, Antonio Tajani. Il coordinatore nazionale di Forza Italia, infatti, questa mattina ha reso noto che il presidente sta lavorando con grande impegno alla convention azzurra che si terrà a Milano dal 5 al 6 maggio e che vedrà anche un intervento dello stesso Berlusconi. " Sta preparando il suo intervento ", ha spiegato il vicepremier, che poi ha aggiunto: " È pienamente impegnato con la testa, le idee, le proposte e ci incalza e ci riempie di idee e suggerimenti. Dal San Raffaele ci dà le giuste indicazioni per lavorare nella direzione di tagliare le tasse ai cittadini ".