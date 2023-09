“Qualcosa sta cambiando: le elezioni Europee sono vicine”

L'onorevole Alessandro Battilocchio, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato delle città e delle periferie, in sostituzione di Tajani nelle politiche comunitarie, responsabile immigrazione per Forza Italia ha condiviso le sue riflessioni sulle sfide dell'immigrazione in Italia, la situazione in Tunisia e l'importanza della collaborazione europea in materia di migrazione. Con una profonda conoscenza dei temi trattati e una visione chiara delle politiche da adottare, l'intervista offre uno sguardo approfondito sulle questioni attuali che l'Italia e l'Europa stanno affrontando.

Molti italiani sono preoccupati per la situazione in Tunisia. C'è chi sostiene che la Tunisia stia "attaccando" l'Italia perché non sta ricevendo i fondi promessi. Può confermarlo?

“Sono appena tornato dalla Tunisia. C'è sicuramente attesa per il rispetto degli impegni presi con la Tunisia, in particolare riguardo al tema migranti. È fondamentale rispettare questi accordi, in particolare il memorandum tra l'Unione Europea e la Tunisia.”

Parlando di migrazione, come vede la situazione attuale in Italia e in Europa?”

“La migrazione è un tema complesso che richiede una stretta collaborazione tra i paesi di transito e di origine. L'Europa deve promuovere lo sviluppo in Africa per gestire i flussi migratori. Abbiamo proposto un "piano Marshall" per l'Africa, per promuovere lo sviluppo e difendere le posizioni strategiche. L'ingresso del tema immigrazione nell'agenda di Bruxelles è un passo importante, ma è essenziale che tutti i 27 stati membri condividano oneri e responsabilità.”

La situazione a Lampedusa è particolarmente critica. Qual è la sua opinione su ciò che sta accadendo lì?

“Ho visitato Lampedusa di recente ed è evidente che è un punto caldo. Non possiamo aspettarci che una piccola isola gestisca un problema così grande da sola. È essenziale che l'Unione Europea intervenga e offra sostegno. La situazione in Africa è complessa e richiede una risposta organica e complessiva da parte dell'UE.”

L'Europa sta facendo abbastanza per affrontare la crisi migratoria?

“L'Europa sta facendo passi avanti, ma c'è ancora molto da fare. È essenziale aggiornare alcune regole e meccanismi per rispondere efficacemente alla crisi. L'Unione Europea deve presentarsi in maniera compatta per avere un impatto significativo a livello internazionale.”

Quali sono le prossime mosse dell'Italia in materia di immigrazione?

“L'Italia sta adottando una serie di provvedimenti efficaci per gestire l'emergenza. Tuttavia, è fondamentale avere una cornice comunitaria e internazionale in assenza di questa non sarebbero sufficientemente efficaci. L'Europa sta cambiando, e il tema dell'immigrazione è al centro del dibattito dato che le elezioni sono vicine.”