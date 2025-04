Qualcuno fermi Saviano, il “non genio” Musk e l'Albania: quindi, oggi...

- Piccola parentesi sui fatti accaduti ieri, ma solo per non perderci. Mario Monti ritiene che gli Stati Uniti con l’arrivo di Trump non siano più una democrazia liberale, ovvero un regime democratico (sovranità del popolo) che rispetta i principi di libertà politica, religiosa, di pensiero. Perché? Non s’è capito bene. Probabilmente solo perché The Donald gli sta sul gozzo. Il punto è che Mario Monti è lo stesso che, durante il Covid, evocò una “somministrazione dall’alto” delle informazioni, ovviamente selezionate dai governi. In pratica, la censura di Stato. Però poi lui fa lezioni di democrazia agli americani. Mah!

- La prostituzione in Italia non è reato. Il suo sfruttamento sì. La decisione del Fisco aprire un codice Ateco per le escort e le lavoratrici del sesso non “legalizza” nulla. Prende solo atto di una realtà: ci sono donne che vengono il proprio corpo per trarne profitto, e lo fanno liberamente; mentre alcuni acquistano il servizio. In questa transazione l’Agenzia delle Entrate cerca di infilarsi per ricavarne quattrini.

- Perché ha un suo senso? Perché una volta la prostituzione era principalmente quella di strada, sfruttata, orribile, violenta, criminale. Adesso invece parliamo di OnlyFans, di escort di lusso, di accompagnatrici. Tutti “mestieri”, se così vogliamo chiamarli, che esistono e che - da oggi - hanno pure un codice Ateco e una partita Iva dedicata.

- Più che altro mi dispiace per loro che dovranno prendersi un commercialista e infilarsi nel ginepraio del fisco italiano.

- Trovo sconcertante che la sinistra, quella delle libertà sessuali, protesti per questa decisione presa dal Fisco quando al governo ci sono i “conservatori” in teoria bacchettoni. Siamo veramente oltre il mondo al contrario.

- Quaranta immigrati sono arrivati in Albania nei Cpr per l’espulsione. Servirà? Non lo so. Speriamo solo che scaduto il termine di detenzione non siamo costretti a riportarli indietro. Quel che è certo è che gli sbarchi sono calati del 28% e questa è un’ottima notizia.

- Perfetto Mattia Feltri sulla natalità. Chi vi dice che il problema sono i soldi o la stabilità, mente (spesso). Il punto è che quando hai viaggi, studio, lavoro, cibo e vestiti, poi col cavolo che pensi a mettere al mondo un pargolo. Il problema è anche economico (asili, sostegni, ecc ecc) ma soprattutto culturale. E non venitemi a dire che la colpa è della destra.

- Titolo della Stampa: “Solo Xi può tenere testa a Trump”. Quindi per andare contro The Donald ci mettiamo nelle mani di un autocrate comunista. Bella idea.

- Pare che il Pd per il Veneto stia pensando a Antonella Viola, virologa e immunologa e tanto altro. Poi vi chiedete perché la gente si fida più poco della politica. Ma che senso ha andare a pescare così nel mucchio a caso solo perché “famosa” e in vista? Per amministrare un Comune, una Provincia o una Regione serve gente in grado di amministrare. Non figurine.

- Bisogna fermare Roberto Saviano. Ma per il suo bene. Oggi in un video ha detto che l’epilogo di Elon Musk e Donald Trump sarà “nel sangue” perché i loro adepti sono violenti e presto faranno fare loro una fine violenta. Ha capito che spararla grossa funziona, e ci ha preso gusto. Ma i suoi collaboratori gli dicano, per favore, che sta solo collezionando figure di palta. Più che guru così ha la credibilità di un Rito De Crescenzo qualsiasi.

- Anche perché va bene tutto. Elon Musk è fuori di testa, imprevedibile, autistico, politicamente rivedibile, ma non puoi sostenere che non sia un genio. Invece sua Gomorrità c’è riuscito. È riuscito a sostenere che Elon è “furbo”, ma non un genio, che è riuscito a costruire ciò che ha costruito (PayPal, SpaceX, i razzi, Starlink, l’Ai, Neuralink) solo grazie “ai finanziamenti delle banche” e alla “libertà delle strutture finanziarie statutinitensi” capaci di “investire in una buona idea”. Ora. A parte che di buone idee ne ha avute più di una. Ma poi che sia riuscito a realizzarle grazie al sistema americano non è un problema loro, ma nostro. Se Elon Musk fosse nato in Italia, starebbe ancora compilando il modulo per chiedere l’autorizzazione ad occupare spazio aereo pubblico con i suoi satelliti.

- Roberto Saviano si ritrova con Meloni in

Italia e con Musk negli Usa. Praticamente un incubo. Potrebbe trasferirsi in Cina?

- I calciatori che "per noia" devono scommettere benché sia loro vietato non è preoccupante, schifoso o scandaloso. Fanno semplicemente pena.