FdI in procura contro Ranucci, ma lui non ci sta: "La mia verità su Lavitola"

"Non esiste nessuna inchiesta di Report sull'eolico condizionata da Lavitola. In generale non esiste nessuna inchiesta di Report condizionata da Lavitola. Questo possono testimoniarlo tutti i collaboratori che hanno partecipato alle inchieste. Quindi l'esposto di Fratelli d'Italia si basa su presupposti del tutto errati". Lo dice Sigfrido Ranucci, raggiunto dall'Ansa, in merito all'esposto che Fratelli d'Italia si accinge a depositare in procura, in cui si chiede ai magistrati di chiarire il rapporto tra i due e sui presunti affari di Lavitola nelle fonti rinnovabili nel Lazio.

Fratelli d’Italia stava predisponendo un esposto da trasmettere alla procura, sulla base di notizie di stampa secondo le quali Lavitola avrebbe ispirato servizi di Report contro FdI Lazio, per vendicarsi del fatto che non avrebbe ottenuto autorizzazioni regionali per suoi progetti in ambito energetico.

Intanto si apprende che almeno due volte, nel 2019 e 2021, il faccendiere si sarebbe recato negli studi Rai di via Teulada. Frequenti anche gli incontri di Ranucci con l'imprenditrice campana Maria Rosaria Boccia. Freccero: "Sono esterrefatto".

Ranucci si

"autosospende": annullate le date dello spettacolo a teatro per "sopraggiunti problemi tecnici". Poi puntualizza: "Decisione presa prima". Ma tra i suoi colaboratori c'è chi teme che possa lasciare persino la trasmissione.