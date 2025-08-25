Regionali, chi è Alessandro Tomasi, il candidato del centrodestra in Toscana

Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia di Fratelli d'Italia, è il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Toscana e sarà il principale sfidante del governatore uscente del Pd, Eugenio Giani.

L'ufficialità è arriva oggi al termine dei riunione dei vertici regionali del centrodestra a cui hanno partecipato il vicecoordinatore regionale di FdI e deputato Francesco Michelotti, il sottosegretario Patrizio La Pietra, il coordinatore della Lega Luca Baroncini, l’eurodeputato e vicesegretario nazionale del Carroccio Roberto Vannacci, il coordinatore regionale di Forza Italia Marco Stella e il deputato di Noi Moderati Alessandro Colucci con il suo vice Luca Briziarelli. "La coalizione, composta da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, ha indicato in maniera unanime e convinta il nome di Alessandro Tomasi come candidato alla presidenza della Regione Toscana", si legge in una nota del centrodestra.

"La coalizione ringrazia i candidati alla Presidenza espressi negli scorsi mesi, Elena Meini e Deborah Bergamini, e tutte le forze che stanno lavorando alla definizione del programma, che sarà messo a disposizione del candidato governatore come base condivisa di lavoro", prosegue la nota. Il centrodestra "si presenta come un'alternativa forte e credibile" ed è pronto ad amministrare la Toscana "con la stessa efficacia e buon senso che già dimostra in tanti capoluoghi e città importanti della regione, dove i nostri amministratori sono apprezzati e riconfermati".

Nella nota si sottolinea: "Siamo una coalizione che ha lavorato con profitto, dimostrando di saper costruire e non solo protestare". E ancora: "Di fronte al caos di un centrosinistra diviso e aggrappato a fragili accordi di potere con il Movimento 5 Stelle, il centrodestra risponde con compattezza, coesione e una visione chiara per il futuro". Ora sarà il tavolo nazionale a ufficializzare definitivamente la candidatura di Tomasi.

"L'obiettivo è formulare una proposta politica ampia, inclusiva e capace di andare oltre il nostro perimetro tradizionale, per unire tutti coloro che desiderano un cambiamento", è il messaggio del centrodestra che chiosa: "I cittadini toscani, stanchi di decenni di immobilismo e di occasioni perdute, possono finalmente guardare con speranza e fiducia all'alternativa rappresentata da Alessandro Tomasi e da un centrodestra unito e pronto a governare".