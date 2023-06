Renziani all'attacco: "Viale Mazzini paga gli ospiti del Fatto?"

I renziani all`attacco del Fatto e dei suoi giornalisti/opinionisti, spesso ospiti in tv. In un programma in particolare della Rai, quello di Bianca Berlinguer, alcuni ospiti hanno un contratto con la Rai, pagati per esprimere le loro opinioni anche sul conflitto in Ucraina. Anche quelli del Fatto? Su questo Iv vuole chiarezza dalla tv pubblica. «Chiederemo in Vigilanza di sapere se chi va in Tv a difendere Putin (i personaggi alla Orsini/Travaglio insomma) sono mai stati pagati da Carta Bianca e dalle altre trasmissioni del servizio pubblico. Se l`invasore deve essere difeso dagli invasati, va bene, ma non con i nostri soldi» scrive il leader di Iv, Matteo Renzi, nella sua Enews.

Messaggio subito rilanciato dal senatore renziano Ivan Scalfarotto: «Ormai i Cinque Stelle sono il partito del Fatto Quotidiano. Abbiamo chiesto di sapere se Travaglio, Scanzi e Orsini - che scrivono per la casa editrice del Fatto articoli e libri - sono pagati dalla Rai. Cioe con soldi pubblici. Un tempo i grillini erano contro il finanziamento pubblico all`editoria. Vogliamo sapere se sono contenti dell`eventuale finanziamento pubblico ai giornalisti. Perché sono così preoccupati che si sappia se con le nostre tasse paghiamo Travaglio o Orsini o Scanzi? Cosa temono che venga fuori? Ah, non saperlo...» twitta Scalfarotto.

La questione era già esplosa l`anno scorso, quando si era saputo che per Orsini, il professore considerato filo-Putin per le teorie sulle colpe della Nato per l`invasione russa dell`Ucraina, era pronto un contratto da 2mila euro a puntata nel programma della Berlinguer. Dopo le polemiche, Viale Mazzini era stata costretta a «non dare seguito» al contratto per Orsini. Il quale però è sempre ospite del programma, come altri sempre del Fatto. Gratis, o con un cachet a puntata? E di quanto? É quello che i renziani chiedono in Vigilanza Rai. Un`altra puntata, questa, della guerra tra Renzi e il giornale diretto da Marco Travaglio, con cui si è scontrato non solo a mezzo stampa ma anche in Tribunale con diverse cause.