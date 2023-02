"Le richieste del terrorista...". Chieste verifiche sulle indicazioni ai parlamentari dem

Il caso Cospito viaggia su due binari interconnessi: quello giudiziario e quello politico. Se la vicenda giudiziaria è ancora apertissima, lo scontro politico, almeno fino a ieri, sembrava essersi attenuato. Ma il partito di Giorgia Meloni, dopo le dichiarazioni del ministro Nordio, non vuole subire passivamente gli attacchi dell’opposizione. In questo contesto si inserisce l’interrogazione parlamentare presentata da FdI, firmata da Tommaso Foti, per fare chiarezza in merito ai contatti, rilevati dal Fatto Quotidiano, tra quattro parlamentari Pd, Alfredo Cospito e tre esponenti della criminalità organizzata.

I colloqui nel carcere di Sassari

L’articolo del Fatto Quotidiano è al centro dell’interrogazione parlamentare depositata dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia. In quell’articolo, giova ricordarlo, si dava conto di alcuni contatti avventi lo scorso 12 gennaio tra Alfredo Cospito e quattro parlamentari del Pd andati a fargli visita al carcere di Sassari. Non solo, l’anarchico avrebbe indicato ai parlamentari dem di parlare anche con altri detenuti al 41-bis, tra i quali risultano tre esponenti della criminalità organizzata: Francesco Di Maio, camorrista di spicco, Francesco Presta, killer di ‘ndrangheta, e Pietro Rampulla, il boss che avrebbe dovuto azionare l’esplosivo della strage di Capaci.

Il Fatto quotidiano dava conto di un virgolettato attribuito a Cospito: “So che siete venuti per me, ma prima dovete parlare con loro” . Quel 'loro', è facilmente comprensibile, era rivolto ai tre mafiosi, compagni di reparto dell’anarchico al 41-bis. Cospito indica le tre celle accanto alla propria al senatore Walter Verini e ai deputati Debora Serracchiani, Silvio Lai e Andrea Orlando.

L'interrogazione parlamentare di FdI

Il gruppo parlamentare di FdI vuole vederci chiaro e, prendendo come rampa di lancio l’articolo sopraccitato, decide di depositare un’interrogazione parlamentare. Destinatario principale: il Partito democratico e i parlamentari dem coinvolti.