Roma, il partito islamico sbarca in municipio: "Aree per noi nei cimiteri"

Il partito islamico ora sbarca anche in municipio, più precisamente quello di Roma centro, lo stesso in cui c’è il Ghetto ebraico. Con l’ordine del giorno “comunità dei musulmani a Roma” questa mattina è stato audito in commissione Pari Opportunità il gruppo MuRo27, guidato da Francesco Tieri, che ha l’obiettivo di incidere sulle elezioni della capitale con proposte basate sui principi musulmani. “Siamo musulmani e abbiamo ovviamente contezza della specificità della nostra confessione quindi, domanda, abbiamo discusso del problema delle aree cimiteriali. A sollecitazione diretta sul caso di Centocelle, abbiamo raccontato la realtà perfettamente integrata della comunità islamica locale e l’inerzia dell’amministrazione che non vuole affrontare l’argomento, luoghi di culto”, fanno sapere da MuRo27.

Parliamo delle stesse persone che hanno chiesto al sindaco Gualtieri di eleggere i consiglieri aggiunti stranieri.

E, in riferimento alla comunità di Centocelle, forse dimentica che è la stessa zona in cui orbita l’indagato per il reato 270-bis, Abu Omar, collegato al centro culturale Al Huda. Tieri, che di recente ha anche visto il moderatissimo Brahim Baya (lo stesso che ha elogiato i missili iraniani) che progetto ha in mente per Roma?