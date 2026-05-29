La Russa passa al contrattacco: “Valuto cause contro chi infanga la mia famiglia”

"Confermo di non avere mai denunciato un giornalista per offese rivolte alla mia persona, e avrei potuto farlo cento volte”. Esordisce così il presidente del Senato Ignazio La Russa riferendosi alla possibilità, come anticipato ieri nel corso della trasmissione di Paolo Del Debbio, Dritto e rovescio, di per vie legali contro La7 e contro Report.

“A Report ho riservato una querela per ingiustificate offese a mio padre”, ha scritto La Russa nel post pubblicato su X ricordando che, sebbene tale querela fosse stata archiviata, il gup l’aveva comunque ritenuta “degna di considerazione trasmettendo gli atti al pm perché procedesse contro chi, asseritamente, aveva fornito le false informazioni alla base delle offese”. Il presidente del Senato ha, poi, aggiunto: “Non intendo intrattenere altri rapporti con Report le cui incredibili e assurde elucubrazioni sui miei figli, manca solo una puntata sul mio pastore tedesco, si commentano da sole". E, infine, La Russa ha ribadito: "Semmai, come ho preannunciato, valuterò possibili azioni contro le testate televisive che si dedicano con ossessione a infangare l'onorabilità mia e della mia famiglia, ivi comprese quelle dedite al controcanto tanto scoperto quanto stucchevole", precisa La Russa.

La seconda carica dello Stato, infatti, ieri, aveva anticipato: "Io non ho mai denunciato un solo giornalista penalmente, adesso penalmente no, ma vorrei cominciare da oggi ad adire le vie giudiziarie in sede civile per esempio contro La7". La Russa si riferiva, in particolare, a quanto successo durante una puntata di Di Martedì quando “un signore ha detto, 'i fratelli La Russa io li conosco bene, negli anni '70 facevano i comizi e subito dopo scendevano a distribuire le bombe ai ragazzi'”. La Russa senza esitazione aveva detto: “Io farò causa non a questo signore che non so neanche chi è, ma alla televisione, a La7".

E, poi, parlando delle innumerevoli critiche che gli vengono rivolte, aveva detto: “Adesso ho scoperto che è perché hanno paura che faccio il Presidente della Repubblica, cosa che ho smentito, non me lo farebbero fare e non mi piacerebbe farlo".