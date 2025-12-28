Da Sala a Lepore: quei sindaci in piazza "a lezione" da Hannoun

Cosa ci fanno la sindaca di Genova Silvia Salis, il sindaco di Milano Beppe Sala e quello di Bologna Matteo Lepore in piazza a sentir parlare Mohammad Hannoun il 17 settembre alla manifestazione organizzata da Musica For Peace? Un evento che preparava quello del 22 settembre in cui si chiedeva di “bloccare tutto per Gaza”.

Music For Peace è, tra l’altro, la stessa Organizzazione no profit che si è occupata della raccolta di beni per la Global Sumud Flotilla e che ha sede proprio a Genova, dove Hannouna è stato arrestato nella maxi operazione sugli uomini di Hamas in

Italia. Ma non solo loro perché vediamo anche anche la sindaca Sara Funaro (Firenze), Vito Leccese (Bari) e Stefano Lo Russo (Torino). Insomma, sembra proprio che la sinistra fosse andata a lezioni ProPal da Mohammad Hannoun.