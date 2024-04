Saluto fascista, 12 denunce per la commemorazione del Rogo di Primavalle

Il 15 e il 16 aprile, in occasione dell'anniversario del "Rogo di Primavalle" si sono tenute diverse commemorazioni in tutta Italia per ricordare Stefano e Virgilio Mattei, figli dell'ex segretario della sezione Msi di Primavalle. I due fratelli persero la vita nella notte tra il 15 e il 16 aprile 1973 a causa dell'incendio della loro abitazione, in via Bernardo da Bibbiena, a opera di alcuni esponenti di Potere Operaio. Avevano 22 e 8 anni. Nel corso della commemorazione, che si è svolta nel luogo in cui avvenne l'incendio con la questura regolarmente preavvisata, al momento della chiamata del "presente" alcuni dei partecipanti hanno effettuato il cosiddetto saluto romano, tenendo il braccio destro teso verso l'alto.

Il saluto, associato in modo indelebile al fascismo e, come tale, in talune circostanze perseguibile, è stato oggetto di approfondimento da parte degli uomini della Digos di Roma. La revisione delle immagini registrate durante la commemorazione hanno portato alla denuncia all'autorità giudiziaria di 12 persone. Si tratta principalmente di soggetti già noti alle forze dell'ordine per orbitare attorno agli ambienti dell'estrema destra romana. Tra loro ci sono ex attivisti, noti militanti e nuove leve di Forza Nuova e della sua emanazione giovanile, Lotta Studentesca. Tra gli identificati, in totale 15 persone, anche alcuni esponenti della tifoseria organizzata laziale. Sarà il giudice a valutare se sussistevano, in quell'occasione, le circostanze per considerare il saluto come apologia di fascismo.