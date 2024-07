"Cambieremo gli equilibri a Bruxelles". L'annuncio di Salvini

Ascolta ora 00:00 00:00

"In settimana ci saranno le condizioni per un annuncio ufficiale che cambierà gli equilibri a Bruxelles" . Così Matteo Salvini, intervistato da Libero, anticipa il progetto su cui sta lavorando da settimane e chi si concretizzerà definitivamente alla chiusura delle urne in Francia.

"Stiamo costruendo il gruppo dei Patrioti, che mira a essere il terzo più numeroso di tutto il Parlamento", dice più esplicitamente il leader della Lega, partito che attualmente fa parte insieme a Rn di Marine Le Pen del gruppo Identità e Democrazia. Salvini attacca chi "con incredibile arroganza" cerca di restare al poter pur avendo perso le elezioni Europee "in quasi tutti i Paesi dell'Unione" e conferma il suo fermo no a un Ursula bis "bocciando ogni alleanza con i socialisti e gli ecofanatici tutti tasse e sbarchi". Domani, al termine dei ballottaggi per le elezioni parlamentari francesi, si saprà se i lepenisti saranno riusciti a ottenere la maggioranza relativa o assoluta e, solo allora, il leader di Rn si dedicherà anima e corpo alle geometrie politiche dell'Europarlamento. Questa ferma opposizione di Salvini alla nuova Commissione Europea che sta per nascere, però, non avrà ripercussioni interne: "Il governo italiano - dice - andrà avanti, spedito, compatto e concreto, fino all'autunno del 2027, non un giorno di meno" . Giuseppe Conte ed Elly Schlein, insomma, dovranno mettersi l'animo in pace: "Ho letto ricostruzioni incredibili su possibili elezioni anticipate o telefonate dei toni accesi tra me e Giorgia, tutte palle" , sentenzia Salvini. Non la pensa allo stesso modo il leader di Azione Carlo Calenda che, parlando a Skytg24, spiega che l'intenzione del leader del Carroccio di "scavalcare a destra Meloni" attraverso una serie di mosse che stanno facendo molto discutere come il no ai vaccini, l'attacco al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e, infine, il gruppo pro Putin a Bruxelles. "Cosa ne uscirà da questo? Che piano piano, il governo si indebolirà" , profetizza Calenda.

Non è dato sapere se questo avverrà, ma quel che è certo è che proprio Calenda si è sfilato dal Fronte Popolare italiano rinunciando a partecipare attivamente (almeno per ora) alla campagna referendaria contro l'autonomia differenziata.