A Salvini il premio Italia-Israele, alle polemiche in Aula risponde: "Miseria umana"

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha ricevuto il premio Italia-Israele 2025, assegnato dall'Istituto Milton Friedman presso la Sala del Cenacolo della Camera dei deputati a Roma. " Sono onorato. È un premio comodo? No. Troppo facile essere amici quando sei pieno di amici, più difficile restare amici quando altri sentieri si stanno aprendo… ", ha dichiarato il vicepremier. " Non si possono mettere sullo stesso piano una realtà democratica e una terroristica, che ha come obiettivo la cancellazione dello Stato di Israele ", ha proseguito. " Si può arrivare al cessate il fuoco domani mattina, con la restituzione degli ostaggi. La scelta è solo di Hamas, di chi ha innescato il conflitto vigliaccamente ", ha detto ancora. Ma il premio ha suscitato molte polemiche da parte delle opposizioni.

Pd, M5s e Avs hanno attaccato in Aula il governo. Uno degli interventi più animati è stato quello del capogruppo M5s, Riccardo Ricciardi che ha attaccato quella che ha definito la " letterina di condanna verso Israele dopo 2 anni di genocidio " che a suo dire " si vela di ipocrisia " ancora di più " con la posizione del vicepremier Salvini che proprio oggi ha ricevuto il premio Italia-Israele. Per noi questa cosa è oltre la politica, oltre la dialettica siamo alla miseria umana ". Di doppia morale ha parlato anche Arturo Scotto del Partito democratico, secondo il quale " il vicepremier che ritira il premio Italia-Israele, questo è il luogo del diritto ed è stato violato ". Angelo Bonelli, di Avs, l'ha definita " una premiazione oscena quella accaduta alla Camera: già Salvini ha stretto le mani insanguinate di Netanyhau cosa deve succedere di più? ".

Stefania Ascari ha dichiarato che è " aberrante che in una sala della Camera dei deputati, luogo istituzionale che rappresenta tutte le italiane e tutti gli italiani, oggi nel corso di un convegno sia stato conferito il Premio Italia‑Israele 2025 al vicepremier Matteo Salvini per l'impegno nel rafforzare le relazioni bilaterali tra Italia e Israele ". Nicola Fratoianni, ha detto il deputato di Alleanza verdi e sinistra ha detto che Salvini è stato premiato " per la sua complicità e ipocrisia ".

è stata inopportuna

l'ultima cosa da fare era quella di premiare, nelle sale della Camera, alla presenza dell'ambasciatore israeliano, un vicepremier affinché non cessi di collaborare con Israele. Non si possono fare iniziative del genere in luoghi istituzionali

, fermata dai cronisti nei pressi di Montecitorio ha dichiarato che la premiazione "" e "".