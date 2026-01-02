Salvini vola negli Usa. Il Capodanno solidale del governatore Cirio

Finalmente relax. Anche per i politici è arrivato il tanto agognato riposo. Archiviata la manovra (che li ha tenuti impegnati a Natale e fino all'ultimo giorno del 2025) ora è il momento del defaticamento. Per festeggiare il nuovo anno c'è chi è partito oltreoceano e chi, invece, ha preferito l'affetto dei propri cari. Il comfort della propria casa. Del proprio nido.

Delle vacanze di Giorgia Meloni, però, si sa davvero poco. Il presidente del Consiglio ha mantenuto riserbo. Anche il suo staff non si è sbilanciato. Per lei solo un po' di riposo, d'altronde i dossier aperti che richiamano la sua attenzione sono tanti. Con un post sui social, dove si vede sorridente con un calice di bollicine in mano, Giorgia Meloni ha augurato un buon 2026 agli italiani fatto di «serenità e coraggio». Un capodanno fatto anche di telefonate, prima al presidente americano Donald Trump per uno scambio di auguri, poi una telefonata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esprimere al capo dello Stato l'apprezzamento del Governo per il discorso di fine anno rivolto a noi italiani. Giorgia Meloni sicuramente si aspetta un anno fatto di «conquiste» (per usare le sue parole) che «ci trovi pronti a costruire qualcosa di ancora più grande». Il 2025 per lei è stato un anno sotto i riflettori soprattutto per il suo ruolo di mediatrice tra le due sponde dell'Atlantico su tanti dossier, dai dazi al Medio Oriente ma, soprattutto, sulla guerra in Ucraina. Un ruolo che è destinato a crescere nel 2026.

Il suo vice Matteo Salvini ha scelto una meta magica a capodanno: New York. Partito con la sua compagna Francesca Verdini il leader della Lega quest'anno ha cambiato aria. Addio a Pinzolo e alle sue montagne, almeno per brindare al nuovo anno. Meglio la «Grande Mela». Sicuramente il viaggio lontano dall'Italia serve per riprendere le forze. Le battaglie per il capitano nel 2026 sono tante. Antonio Tajani, invece, ha dovuto fare i conti con la tragedia che ha colpito la Svizzera. Il ministro degli Esteri è impegnato ad aggiornare costantemente il presidente Meloni e a coordinare le attività diplomatiche. Di Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni si sa poco, anzi pochissimo. I leader dell'opposizione oltre a far dei video per attaccare il governo si sono goduti il silenzio politico e il riposo. A darsi da fare il Presidente del Piemonte Alberto Cirio che è volato fino a Nairobi dove ha partecipato ad un capodanno alternativo. Molto.

Dietro i fornelli ha preparato il cenone (ovviamente insieme ai volontari) per la comunità cattolica che vive a North Kinangop. Lì, grazie all'impegno del missionario don Sandro Borsa e le suore Giuseppine sorge un ospedale da 300 posti letto che cura migliaia di malati. Un capodanno fatto di solidarietà.