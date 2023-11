Calenda e l'intervento chirurgico: "Sbudellato come un merluzzo..."

Come annunciato qualche giorno fa dall'Ufficio stampa di Azione, Carlo Calenda è stato sottoposto nei giorni scorsi a un intervento chirurgico, anche se non sono state rese note le cause.

L'intervento chirurgico

Nel comunicato, pubblicato lo scorso mercoledì 15 novembre, si anticipava il fatto che il segretario della compagine politica di centro avrebbe dovuto interrompere ogni attività politico-parlamentare per una decina di giorni, proprio a causa di un'operazione chirurgica programmata da tempo, ma non meglio specificata nella nota.

Dopo qualche giorno di assenza, Carlo Calenda è tornato a parlare, comparendo quest'oggi in video collegamento a Linkiesta Festival al Teatro Parenti di Milano. Una delle prime domande che gli sono state rivolte, ovviamente, riguardava il suo stato di salute dopo l'intervento chirurgico subito nei giorni scorsi. "Come sto?" ha replicato il segretario di Azione, "Sto come uno che è stato aperto come un merluzzo. Mi hanno messo 150 punti. Sono ancora un po' provato, ma ci tenevo almeno a dare un saluto" , La fase post-operatoria ha ovviamente impedito all'ex dem di partecipare di persona all'evento, come avrebbe desiderato fare. Ciò nonostante, non è voluto mancare all'appuntamento, pur se limitatamente e in video conferenza. "Sono reduce da un intervento in cui praticamente mi hanno sbudellato e non ce la facevo a venire fin lì…" , ha ammesso il leader di Azione.

