Scavuzzo promossa, risiko in giunta

«Non ne abbiamo ancora parlato, ma auspico che Anna Scavuzzo voglia continuare a gestire l'urbanistica. Ha fatto un corso accelerato, ha gestito molto bene il dossier stadio ed è un'occasione anche politicamente per lei per dimostrare delle cose». Dopo le dimissioni di Giancarlo Tancredi, coinvolto nelle inchieste della Procura sull'urbanistica, era partito il gioco del cerino e la delega è rimasto in mano alla vicesindaca, peraltro nel clou dell'operazione San Siro che rischiava di rimanere impantanata. Sala ieri l'ha promossa sul campo e a meno di sorprese dovrebbe mantenere la delega fino alla fine del mandato. Un ruolo che potrebbe rafforzarla in vista delle prossime Comunali? Scavuzzo ha già detto che in caso di primarie potrebbe correre. «Candidata? Quello si vedrà - non si sbilancia Sala -. Ma quando l'ho scelta mi hanno detto che era una scelta di riserva», nel clou delle inchieste non c'era la fila tra urbanisti o docenti per assumere l'incarico, peraltro a un anno e mezzo dalla fine del mandato, «invece è una che impara in fretta e rivendico di aver fatto la scelta giusta». Ciò non esclude che senza Tancredi manca un dodicesimo uomo (o donna) a completare la squadra della giunta. A questo punto la new entry potrebbe assumere le deleghe all'Educazione ora in mano alla vicesindaco. E a rivendicare un posto potrebbe essere Azione, l'unico gruppo che ha votato compatto la delibera su San Siro è quello dei Riformisti e solo Italia Viva ha un assessore (Alessia Cappello). Potrebbe toccare propria alla capogruppo e vicesegretaria Giulia Pastorella. Di sicuro non sarà un altro assessore Pd, ha anticipato Sala.

I Verdi valuteranno se rimanere in maggioranza o uscire ma nel caso potrebbero chiedere un cambio e «sacrificare» l'assessore al Verde Elena Grandi. Anche se Sala ribadisce: «Io escludo un rimpasto, cambiare la squadra non è nelle mie intenzioni, se vorranno fare un cambio vedranno anche loro».