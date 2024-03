Scuola chiusa per Ramadan, ira di Salvini: "Inaccettabile"

Continua a far discutere la chiusura della scuola di Pioltello, a Milano, il prossimo 10 aprile per la celebrazione della fine del Ramadan. Il dirigente scolastico ha giustificato la decisione, assunta all'unanimità dal consiglio di istituto, con la massiccia presenza di studenti di origine musulmana, che rappresentano il 40% del totale degli iscritti. Ma da più parti si considera la decisione non in linea con le tradizioni occidentali. " Mentre qualcuno vuole rimuovere i simboli cattolici - come i crocifissi nelle aule - per paura di 'offendere', in provincia di Milano una preside decide di chiudere la scuola per la fine del ramadan. Una scelta inaccettabile, contro i valori, l'identità e le tradizioni del nostro Paese ", ha tuonato il vicepremier Matteo Salvini.

" Non è questo il 'modello' di Italia ed Europa che vogliamo ", ha proseguito il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti