"Il digiuno? Lo chiedono i bimbi". Polemiche sul Ramadan a scuola

I bambini osserverebbero volontariamente il digiuno imposto dal Ramadan, per emulare gli adulti. Questo è quel che sostiene l'imam di Firenze Izzedin Elzir, intervenuto a proposito della polemica scoppiata nei giorni scorsi nel capoluogo toscano. I presidi di alcuni istituti scolastici del territorio comunale e metropolitano si erano detti preoccupati del fatto che sempre più famiglie di fede islamica stiano chiedendo (ed ottenendo) l'esenzione dalla mensa per i propri figli che frequentano le elementari, durante il Ramadan. Se tutto ciò fino a poco tempo fa avveniva per studenti delle superiori, stavolta si tratta anche di bambini di 9 o 10 anni, per i quali i familiari avrebbero disposto il digiuno anche a scuola. Un aspetto sul quale (oltre alla Lega) anche alcuni dirigenti scolastici hanno quindi posto l'accento, in quanto si tratta di richieste che finirebbero a loro avviso per influenzare negativamente anche la socialità (con i bimbi digiuni di fatto "costretti" a guardare i compagni che mangiano in refettorio) e l'attività didattica (perché il digiuno li renderebbe assonnati ed irascibili).

L'imam ha confermato il rispetto del Ramadam anche da parte dei giovanissimi, ma a suo dire non si tratterebbe di una costrizione: sarebbero gli stessi bimbi a voler digiunare per imitare gli adulti. "Sono i bambini che vogliono digiunare per emulare i grandi e dimostrare che sono in grado di fare il Ramadan. Ci sono famiglie che vorrebbero attendere l’età della pubertà, ma i bambini desiderano imitare i genitori - ha dichiarato Elzir al quotidiano La Nazione, in un intervento apparso non privo di tratti surreali - ci sono bambini che dai 6 anni in su fanno il Ramadan perché, come dicevo, in molti casi prevale la voglia di far vedere che si è grandi. Ma le famiglie vogliono una vita sana e tranquilla per i loro figli e non tutte concordano nell’iniziare col digiuno da piccoli. La fede non deve essere una imposizione e nessuno può essere obbligato: il digiuno è una festa per i musulmani, che lo attendono per tutto l’anno. Se non tutti pregano, il digiuno viene invece osservato dalla maggioranza”.