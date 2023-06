"Figliuolo? Scelta sbagliata". L'affondo di Bonaccini contro il governo

Sarà il generale Francesco Paolo Figliuolo il commissario per la ricostruzione dell'Emilia-Romagna dopo l'alluvione di maggio che ha devastato la regione nel mese dello scorso maggio insieme a parte delle Marche e della Toscana. Un profilo esperto, già apprezzato nella gestione dell'emergenza Covid-19, ma che ha destato qualche malumore a sinistra. Tra coloro che non hanno nascosto il disappunto troviamo anche Stefano Bonaccini: "Avevamo proposto una collaborazione istituzionale che valorizzasse i territori e il rapporto diretto con cittadini e imprese, come avvenuto con la ricostruzione post sisma dell'Emilia nel 2012. E lo avevamo fatto insieme ai sindaci, alle associazioni economiche e alle organizzazioni sindacali, con una voce sola. Prendiamo atto che il Governo, dopo due lunghi mesi di gestazione, ha scelto invece un modello centralistico".

Sponsorizzato dal Partito Democratico e da altri volti dell'opposizione come commissario ideale, il presidente dell'Emilia-Romagna ha bacchettato il primo ministro Meloni per aver puntato su Figliuolo: "Una scelta che reputiamo sbagliata ma che, ad ogni buon conto, vede la nomina di una persona con cui abbiamo collaborato bene durante la pandemia, quella del generale Francesco Figliuolo" . Nel post pubblicato su Facebook, l'esponente piddino ha poi posto l'accento su altre possibili criticità: "Resta da capire con quali strumenti e quali risorse potrà agire da domattina il nuovo Commissario, perché è chiaro che non c'è un minuto da perdere per recuperare il tempo trascorso".