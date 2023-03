La Schlein punta a eliminare le correnti nel Pd? Film già visto...

“ Non vogliamo più vedere irregolarità sui tesseramenti, abbiamo dei mali da estirpare, non vogliamo più vedere capibastone e cacicchi vari ". Elly Schlein non intende retrocedere da questo punto di vista, ma anzi si prepara a dare battaglia alle correnti del Pd.

Il riferimento a Michele Emiliano e Vincenzo De Luca era chiaro, ma ‘capibastone’ include inevitabilmente anche i capi-corrente contro cui si sono scagliati tutti i suoi predecessori. Prima della Schlein, Matteo Renzi si era ripromesso di “rottamare” la vecchia classe dirigente e le correnti dell’epoca, ma c’era riuscito solo in parte. L’ex segretario Pier Luigi Bersani, invece, oggi, confida nella Schlein e si dice convinto che riuscirà dove altri hanno fallito. Tra questi c’è sicuramente Nicola Zingaretti che lasciò la segreteria del partito sostenendo di vergognarsi del Pd perché i democratici parlavano solo di “ poltrone e di primarie ”. Il suo successore, Enrico Letta, appena eletto segretario del Pd, promise: “ Sono stato un uomo di corrente per tutta la mia vita, però un partito che lavora per correnti, come qui da noi, non funziona… Non ho capito qual è la geografia delle correnti. Non funziona. Dobbiamo superare insieme questa sclerotizzazione ”.

Riuscirà la Schlein a compiere questo miracolo? Le premesse non giocano a suo favore. " Il rifiuto dei meccanismi più tipici della politica – come, appunto, il correntismo – da parte dei politici più incalliti è una caratteristica dell'epoca populista: si usa il potere ma non si vuole far sapere che lo si sta usando, anzi lo si critica e attacca. Da qui l'elezione, da parte dei capicorrente, di una segretaria che si schiera contro il correntismo ”, spiega a ilGiornale.it il politologo Giovanni Orsina, direttore della Luiss School of Government, riferendosi a personalità come Dario Franceschini o Andrea Orlando, due potenti capi-corrente che sono stati determinanti per la vittoria della Schlein. “ Ora, bisognerà vedere se lei la lotta alle correnti la vuole far davvero, e, in caso sia così, se riesce a prevalere. Conoscendo un po' il PD, i prossimi saranno mesi interessanti… ”, conclude Orsina.

Secondo Luigi Di Gregorio, docente di Scienza Politica all’Università della Tuscia, eliminare le correnti dal Pd, “ il partito più novecentesco’ che abbiamo ”, non sarà facile dato che quello è “ un partito in cui le leadership forti mediamente non sono ben tollerate (vedi caso Renzi) e in cui il territorio, la struttura, le correnti costituiscono ancora l'ossatura del partito stesso ”. Di Gregorio ritiene che la Schlein abbia una sola possibilità di combattere il correntismo “ ed è legata alla sua popolarità, alla sua credibilità e al suo gradimento ”. Tanto più la neosegretaria dovesse "personalizzare" il Pd, tanto più le correnti ridurranno automaticamente il loro peso. “ In caso contrario, mi pare difficile che ciò possa accadere ”, sentenzia il politologo.