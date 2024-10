La manovra non è stata ancora scritta. Ma Landini si mobilita già: "Sciopero generale"

Ascolta ora 00:00 00:00

Maurizio Landini si toglie i vestiti del capo sindacale e si mette nei panni dell’oppositore politico del governo Meloni. Davanti a una legge di Bilancio che ancora non esiste nero su bianco, la Cgil, guidata ovviamente da Landini, sceglie di mobilitarsi contro l'esecutivo Meloni “fino allo sciopero generale” . Di fronte a indiscrezioni giornalistiche e annunci roboanti dei ministri, i sindacati mettono da parte il beneficio del dubbio e si scagliano contro le misure (solo annunciate in parte e mai approvate) del governo di centrodestra.

La Cgil ha già annunciato battaglia. Prima ha lanciato la mobilitazione contro le politiche del governo e poi ha avvertito della possibilità di arrivare fino allo “sciopero generale”. A confermarlo una volta per tutte ci pensato l’assemblea generale del sindacato, che ha approvato una relazione nella quella si legge: “È necessario che la mobilitazione arrivi fino allo sciopero generale”. Il motivo è presto detto: “La prossima legge di Bilancio, sostiene il sindacato rosso - inaugurerà una lunga stagione di rigore e tagli a sanità, istruzione e ricerca, previdenza, contratti di lavoro pubblici, enti locali, investimenti” .

Così il numero uno del sindacato più importante d’Italia ha ricevuto il “mandato di verificare e definire con le altre organizzazioni sindacali confederali le modalità e i tempi” della mobilitazione, “utili a contrastare le scelte del governo in vista della manovra di bilancio” . Le critiche sono tanto dure quanto vaghe. Secondo la Cgil, le decisioni del governo meloni seguirebbero una “precisa scelta politica: quella di non toccare extraprofitti, profitti, rendite finanziare e immobiliari, grandi patrimoni, evasione fiscale e contributiva”. Ma non solo. Nella relazione approvata dalla Cgil si legge che “la prossima legge di bilancio inaugurerà una lunga stagione di rigore e tagli alla sanità, a istruzione e ricerca, alla previdenza, ai contratti collettivi nazionali di lavoro pubblici, agli enti locali, agli investimenti" .

Le lotte anti-governative non possono attendere. Oggi il sindacato, quando la Camera voterà il ddl Lavoro, scenderà in piazza a Roma insieme alla Uil.

"renderà ancora più precario e più povero il lavoro. Il governo continua a non affrontare i veri bisogni del mondo del lavoro, a partire da giovani, donne e persone più vulnerabili che, anzi, vedranno aggravarsi ulteriormente la loro condizione".

La legge, hanno dichiarato le due organizzazioni,