La Sardone smonta Saif Eddine: scontro in tv

Due visioni opposte della società a confronto. Due modi di intendere la religione e il suo ruolo nella società. Durante l’ultima puntata di È sempre carta bianca, il programma di approfondimento politico condotto da Bianca Berlinguer, abbiamo avuto l’occasione di vedere due idee diametralmente opposte di comunità a confronto. Da una parte quella di Silvia Sardone, leghista della prima ora, cristiana e favorevole alla laicità dello Stato. Dall’altra, sul versante opposto, l’attivista islamico Saif Eddine Abouabid.

Quest’ultimo, incalzato dalla conduttrice di Rete 4, ha subito sostenuto che non solo la poligamia è legittima ma, tra le altre cose, è “meglio che avere un’amante”. Il motivo, stando al ragionamento dell’attivista, è presto detto: “Mentre la poligamia è un accordo, l’amante è all’insaputa della propria sposa”. Il tutto, ovviamente, ricordando il suo manifesto politico dal titolo “Allah, patria famiglia”. “Voglio trovare qualcuno che mi dica che avere un’amante è meglio che avere un matrimonio contrattualizzato”, esordisce Eddine rivolgendosi ai telespettatori ma, soprattutto, agli ospiti presenti in studio. “Ormai la poligamia è stata completamente abbandonata perchè, in realtà, per avere la seconda moglie dovrebbe esserci l’accordo con la prima”, ricorda giustamente la Berlinguer.

Una risposta puntuale nel merito arriva direttamente da Bruxelles, dove in collegamento con lo studio di Mediaset c’è l’eurodeputata del Carroccio Silvia Sardone. Incalzata nel merito dell’intervento dell’attivista, Sardone risponde a tono: “Se la religione islamica vuole dei riconoscimenti deve firmare un'intesa in cui riconosce i doveri e i diritti del nostro stato, non c’è nessun problema”. Da qui la replica più piccata: “Dovete quindi riconoscere la parità tra uomo e donna, il divieto di poligamia, prende le distanze dal terrorismo islamico, fa le moschee ma ci dice dove prende i soldi, le prediche in italiano”.

Che poi arriva al nocciolo della questione: “Senza questa intesa nulla va concesso perché, altrimenti, è una scorciatoia per venire nel nostro Paese, fare quello che gli pare e non condividere nulla dell’Italia” .