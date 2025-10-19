"Sembra Caccamo". Chi è la candidata palestinese alle Regionali in Campania che fa sorridere i social

Il partito di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni per le elezioni in Campania correrà con un candidato al Consiglio regionale che sta sollevando qualche dubbio: è Souzan Fatayer, "'na palestinese napulitana", come ama definirsi sui social e sul quello che sembra essere il suo manifesto elettorale. Docente all'Università Orientale di Napoli, mediatrice culturale negli ospedali e Donna per la pace nel 2003 e 2005, da 40 anni vive a Napoli. Il capoluogo campano è una città stupenda e i napoletani sono un popolo capace di trarre dell'ironia da tutto: per questo probabilmente le strapperà un sorriso sapere che proprio quel manifesto per molti è una citazione televisiva di Felice Caccamo, il giornalista napoletano nato nel 1990 a Paperissima e poi diventato colonna portante di Mai Dire Gol.

" All’inizio pensavo fosse Caccamo ", scrive un utente sotto il manifesto di Fatayer. Ad accomunare la candidata di Avs con il personaggio interpretato da Teocoli c'è lo sfondo, il Vesuvio alle spalle, il Golfo di Napoli e la città. Quasi una rappresentazione caricaturale della città, che ha spinto la mente di tanti proprio al giornalista di Mai dire Gol, il cui sfondo fisso durante le apparizioni era il Golfo di Napoli. L'altro elemento che potrebbe aver facilitato l'associazione mentale degli utenti è che il personaggio di Teocoli era noto per i riferimenti a figure e fatti legati all'ambiente calcistico e culturale partenopeo e Fatayer nella sua presentazione, confermando tutti gli stereotipi, non ha potuto fare a meno di inserire una citazione su Diego Armando Maradona. " Sono nata a Nablus, in Palesinta. Sono arrivata a Napoli nel 1984, lo stesso anno in cui qui arrivava Diego Armando Maradona ", scrive la candidata.

" Vabbè comunque manca nominare solo Goku e li abbiamo nominati tutti. Palestina, Maradona, sanità e famiglie. Poi, alla fine, chiacchiere ", scrive un utente a commento della presntazione di Fatayer. " Vabbe dai ma non era finito Mai Dire Gol? ", scrive un altro utente. " Signora Caccamo?? ", scrive un altro. Non è comunque la prima volta che Fatayer si affaccia nel mondo politico, perché già candidata alle Elezioni Europee del 2024 nella Circoscrizione Italia Meridionale, senza però riuscire a sfondare il muro per ottenere un seggio.

Tuttavia, potrebbe ottenere i voti necessari per ottenere un seggio nel Consiglio regionale della Campania, dove la sinistra corre con Roberto Fico, espressione del M5s, che però vede la possibilità di vittoria sempre più in bilico a causa dei malumori interni del partito di Conte.