Sicurezza, inaugurata a Cadorna la nuova stazione Polfer

La stazione Cadorna ha un nuovo presidio per la Polizia ferroviaria. Gli spazi, messi a disposizione da FerrovieNord, si trovano al piano terra della stazione e sono ben visibili per i passeggeri in transito. «L'apertura di questo centro della Polfer è un atto dovuto per le forze dell'ordine che presidiano e fanno un lavoro assolutamente encomiabile», ha detto il presidente di FerrovieNord Fulvio Caradonna a margine della cerimonia di inaugurazione, a cui hanno partecipato anche il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il direttore centrale per la Polizia stradale, ferroviaria e per i reparti speciali della Polizia di Stato Renato Cortese, il questore di Milano Bruno Megale, il prefetto Claudio Sgaraglia, il procuratore Marcello Viola, il presidente di Fnm Andrea Gibelli e gli assessori regionali Franco Lucente, Claudia Maria Terzi e Romano La Russa. «Avere un luogo fisico all'interno della stazione, facilmente individuabile dai passeggeri, è un modo per fare sicurezza e aumentare la percezione di sicurezza», ha detto il presidente Fontana, auspicando che «nascano nuove iniziative. Pensiamo a Bovisa e Varese». Nella stazione di Bovisa, che sarà interessata da lavori di ristrutturazione nei prossimi anni, «è previsto all'interno un posto Polfer dignitoso e ben rappresentato.

L'altro obiettivo che ci stiamo ponendo è a Varese, dove esiste già un posto di Polizia ferroviaria, ma anche lì vorremmo donare alla Polfer spazi più idonei e dignitosi», ha spiegato Caradonna. Per i tempi «nel prossimo anno su Varese è ipotizzabile che si possa arrivare a questo obiettivo, su Bovisa sarà un po’ più lungo». «Difendere i presidi di sicurezza è importante. In passato venivano chiusi, oggi invece li rafforziamo», ha detto il sottosegretario agli Interno Nicola Molteni, sottolineando che «è compito di chi governa alzare l'asticella della sicurezza nelle stazioni» e assicurando che «a breve arriveranno nuovi uomini e donne sul territorio, alla Polizia ferroviaria».

«L'assegnazione di questi locali alla Polfer rappresenta un impegno comune per garantire la sicurezza e la sinergia tra istituzioni, forze dell'ordine e operatori del settore», ha detto il direttore centrale per la Polizia stradale, ferroviaria e per i reparti speciali della Polizia di Stato Renato Cortese aggiungendo che a due giorni dall'accoltellamento del capotreno a Genova «i recenti fatti di cronaca ci inducono ad andare avanti con maggior determinazione» e assicurando che «a breve ci sarà l'intensificazione dell'organico Polfer su tutto territorio nazionale». Quanto al presidio inaugurato a Cadorna, «sarà aperto dalle 7 di mattina all'1 di notte, su tre turni, con tre agenti per turno», ha fatto sapere Filippo Ferri, dirigente del compartimento Polfer Lombardia.