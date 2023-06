Sicurezza nelle città e immigrazione: l'onorevole Alessandro Battilocchio parla al Giornale.it

L'onorevole Alessandro Battilocchio, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e degrado nelle città e nelle periferie, ha condiviso le sue prospettive e il suo lavoro riguardo alla sicurezza delle città e all'immigrazione in un'intervista esclusiva al Giornale.it.

In merito alla sicurezza nelle città, l'onorevole Battilocchio ha sottolineato l'importanza di questo aspetto per la qualità della vita dei cittadini. Ha espresso preoccupazione riguardo al calo del livello di sicurezza e alla percezione della stessa negli ultimi anni. La sua commissione si sta dedicando a un'analisi approfondita, concentrandosi soprattutto sulle periferie italiane, coinvolgendo tutte le città del paese. L'obiettivo ambizioso è proporre soluzioni concrete per migliorare la qualità della vita di circa 15 milioni di italiani che vivono in periferia.

Riguardo all'immigrazione, l'onorevole ha dichiarato che l'Italia ha finalmente ottenuto un cambio di passo in Europa riguardo alla gestione dei flussi migratori. L’Italia chiede che l’immigrazione non sia trattata come un'emergenza, ma piuttosto come una questione strutturale, condivisa tra i 27 stati membri dell'Unione Europea. Il suo partito, Forza Italia, ha presentato un programma complessivo per contrastare l'immigrazione clandestina, gestire l'immigrazione regolare e promuovere uno sviluppo sostenibile in Africa.

Battilocchio ha sottolineato la necessità di condivisione di responsabilità, solidarietà e oneri tra gli stati membri per far fronte a questa sfida comune. Ha evidenziato il ruolo cruciale dell'Europa nel difendere la sua posizione strategica in Africa, con particolare attenzione alla situazione in Ucraina che ha portato ad un afflusso ingente di profughi verso i confini dell'UE.

Il politico ha esortato il governo italiano a seguire da vicino il nuovo pacchetto europeo per le migrazioni e l'asilo in discussione a Bruxelles, poiché rappresenta la risposta dell'Europa in termini di gestione dell'immigrazione e dell'asilo. Il controllo delle frontiere e dei flussi migratori non può essere affidato solo agli Stati di confine, ma richiede un'effettiva cooperazione tra tutti gli Stati membri.

L'intervista ha evidenziato l'impegno dell'onorevole Battilocchio e del suo partito nel garantire la sicurezza delle città e nell'affrontare la sfida dell'immigrazione in maniera responsabile e solidale a livello europeo. Il futuro lavoro della commissione parlamentare si preannuncia cruciale per definire politiche e soluzioni atte a migliorare la vita dei cittadini italiani, soprattutto nelle periferie, e ad affrontare congiuntamente la complessa questione dell'immigrazione.