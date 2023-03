La foto della Meloni per la festa del papà: ecco cosa ha scritto

Il 19 marzo è la festa del papà, in omaggio a San Giuseppe, e anche i politici non hanno rinunciato a festeggiare questa ricorrenza con i loro figli. Tanti i messaggi lasciati sui social dagli esponenti bipartisan del parlamento. Lo stesso premier, Giorgia Meloni, ha festeggiato il suo compagno, Andrea Giambruni, con il quale 6 anni fa hanno avuto la piccola Ginevra. " Ai sacrifici che fate per dare il massimo ai vostri figli, a come sapete tornare bambini quando giocate con loro, allo sguardo forte e rassicurante che sapete mantenere anche quando la vita vi mette di fronte alle prove difficili. Per questo, e per tanto, tanto altro, auguri a tutti i papà ", ha scritto il presidente del Consiglio. Poi, il pensiero e gli auguri per il suo compagno " Andrea, così meraviglioso con la nostra Ginevra. Siete una ricchezza insostituibile ".

Il presidente del Consiglio ha scelto di condividere uno scatto che lo vede osservare una foto della sua famiglia di qualche anno, con Ginevra ancora piccola, insieme a Giambruno. Festa del papà a Genova per Matteo Salvini con la sua figlia più piccola. Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, infatti, è arrivato nel capoluogo ligure insieme a Mirta, portata sulle spalle. Dopo una visita al gazebo della Lega allestito al porto antico, il leader della Lega ha in programma una giornata insieme alla bimba: " Oggi sono qui soprattutto come papà per rispettare una promessa a ma figlia: riportarla all'acquario dopo tanto tempo ". In mattinata, il ministro aveva postato anche un messaggio social, unito a una foto con Mirta: " Auguri a tutti i papà del mondo ".

Messaggio per san Giuseppe anche da parte di Antonio Tajani, ministro degli Esteri: " Viva San Giuseppe, protettore dei padri di famiglia e patrono della Chiesa universale. Auguri a tutti i papà, soprattutto a quelli che oggi non possono abbracciare i loro figli ". Elisabetta Casellati, ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, ha scritto: " Sono cresciuta con le parole di mio padre, che mi ha insegnato il valore della pace e della democrazia, il rispetto delle regole, la cultura del lavoro, l'amore per la libertà, ma anche che prima dei diritti ci sono i doveri. Auguri a tutti i papà, riferimenti indimenticabili ".