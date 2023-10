Silvio Berlusconi tra gli illustri di Milano: sarà iscritto al Famedio

Silvio Berlusconi sarà tra i nuovi illustri milanesi iscritti nel famedio. C'è stata la convergenza tra maggioranza e opposizione. " Ci sono tante cose che ci vedono divisi tra maggioranza e minoranza. Su questioni del genere io tenderei a evitare ogni possibilità di divisioni e non vorrei lasciare malcontento che non serve ", ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine della celebrazione per il 163° anniversario della Polizia Locale in piazza Duomo.

Un riconoscimento che va al di là della politica quello per Silvio Berlusconi, il cui nome il prossimo 2 novembre sarà iscritto nel Pantheon di Milano, all'interno del Cimitero Monumentale insieme a quello di altre 13 personalità illustri. Sul nome dell'ex premier proposto da Forza Italia è stato trovato il consenso anche della maggioranza di centrosinistra al Comune di Milano.

L'elenco delle cittadine e dei cittadini illustri comprende: Marcello Abbado, Manlio Armellini, Natale, Cesare e Alessandro Balbiani, Silvio Berlusconi, Gaetanina Calvi, Franco Cerri, Rosina Ferrario, Gisella Floreanini, Ombretta Fumagalli Carulli, Alberto Garutti, Achille Mauri, Alfredo Ravasco, Marta Vacondio coniugata Marzotto e Francesca Laura Wronowski.