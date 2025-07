"Sim Sala Bim, il sindaco si autoassolve". Fedez attacca Sala

Lo scontro tra Fedez e il sindaco di Milano non è ancora finito. Ora, dopo l’indagine che ha scosso la giunta del capoluogo lombardo, il noto rapper milanese è tornato all’attacco con parole molto dure sulla gestione del primo cittadino di Milano, Beppe Sala, e sul trattamento riservato dalla stampa nei suoi confronti.

"Sior Sala si è in sostanza auto-assolto con la compiacenza di parte preponderante della 'stampa'. I processi mediatici non si fanno agli amici. Caso chiuso, sipario" , esordisce riferendosi alle dichiarazioni fatte ieri dal sindaco di Milano. Il sindaco è rappresentato alla stregua del celebre mago Silvan. Un modo, forse, per rappresentare il presunto tentativo di auto-assolversi del sindaco. Oppure, come spesso accade, una trovata pubblicitaria per sponsorizzare il suo podcast.

"Sim Sala Bim. Le mani pulite del sindaco e quel gioco di prestigio chiamato Salva Milano" , si legge nella grafica sotto il volto di Sala. Sui social il rapper pubblicizza così il nuovo episodio di Pulp Podcast, che conduce con Mr Marra, in cui è stato intervistato il giornalista Gianni Barbacetto, querelato dalla giunta Sala e che sulla vicenda dell'edilizia milanese ha recentemente scritto un libro.

"Sei il sindaco della città di Mani Pulite, inchiesta che ha svelato il modus operandi di un'intera classe politica, fondato sulla corruzione - si legge sul profilo del podcast” , ricostruisce i fatti Fedez.

“E che fai? Per manifestare la tua estraneità ai fatti e alle inchieste che stanno segnando le ultime settimane del capoluogo meneghino, decidi di usare l'espressione: "io ho le mani pulite". Davvero? Cioè, nessuno del team del sindaco ha pensato, chesso', a un 'ho la coscienza pulita'? Proprio le mani dovevate andare a pulire... Freud avrebbe parecchio da dire. E da analizzare"

Che poi passa all’analisi: