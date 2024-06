Prima sindaca a Firenze, i dem bullizzano lo sconfitto Schmidt

Ascolta ora 00:00 00:00

Missione fallita. Il civico Eike Schmidt non espugna la «Stalingrado» del Centro Italia. Firenze resta rossa, con la vittoria di Sara Funaro, ex assessore del sindaco uscente Pd Dario Nardella. Il centrodestra, che aveva puntato su un profilo esterno ai partiti, l'ex direttore degli Uffizi Eike Schmidt, oggi al timone del Museo di Capodimonte di Napoli, sfiora il colpaccio, arrivando comunque al ballottaggio. Nel voto fiorentino si infila, sollevando una polemica, il governatore della Campania Vincenzo De Luca: «Ho considerato anche un po' offensivo per Napoli che qualcuno si facesse nominare direttore di Capodimonte, poi se ne andasse a fare la campagna elettorale. Non gli faremo trovare neanche la sedia». Replica Schmidt: «De Luca non è responsabile di Capodimonte, non sa che il suo impero è limitato e Capodimonte dipende dal ministero della Cultura, da un altro napoletano Gennaro Sangiuliano e non da lui». Ritornando al dato elettorale. Firenze è guidata da sindaci di sinistra dal 1995; un sistema di potere che la destra non è riuscita a scardinare nemmeno stavolta. Funaro si attesta oltre il 60% dei consensi, di poco sotto il 40 % Schmidt. Irrilevante il peso dei renziani, che avevano deciso di rompere con il Pd al primo turno. L'unica novità nel fortino rosso riguarda la circostanza che Funaro sarà la prima sindaco donna della città. «Sono un po' emozionata, lo dico sinceramente. Sento l'emozione grandissima di tutti questi mesi, di essere la prima cittadina di Firenze. È stata una lunghissima e bellissima maratona», dice a caldo Funaro, che riceve subito la telefonata dal segretario del Pd Elly Schlein. La dedica al nonno. «Vorrei dedicare questa vittoria a una persona che non c'è più, a mio nonno Piero Bargellini, ex sindaco dell'alluvione di Firenze», commenta Funaro, che poi dà appuntamento ai sostenitori in piazza della Signoria. Fair play di Schmidt che accetta il verdetto: «Dal momento che era chiaro che era la vincitrice del ballottaggio le ho fatto uno squillo ma ha risposto la segreteria telefonica. Da oggi sarò capo dell'opposizione in Consiglio comunale». L'astensione si conferma un ostacolo per il centrodestra. L'affluenza in calo a Firenze, come nelle altre città al ballottaggio, penalizza i candidati di destra.

Italia Viva si limita a un commento lapidario: «I cittadini hanno scelto.

Complimenti a Sara Funaro nuova sindaca di Firenze, prima donna a ricoprire il ruolo di primo cittadino nella storia della città. Buon lavoro a Sara e viva Firenze», scrivono in una nota Francesco Casini e Francesco Grazzini di Italia Viva.