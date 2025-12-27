Sindaco aggredito a colpi di spranga, è grave. "Necessaria l'amputazione"

Si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni Carmine Siano, sindaco di Castiglione del Genovesi in provincia di Salerno, che nella tarda serata di ieri è stato aggredito da uno sconosciuto incappucciato, probabilmente con una spranga di ferro o un bastone. L'uomo era appena uscito dalla propria abitazione per recarsi a un evento natalizio in paese quando, per ragioni che ancora devono essere acclarate, è stato colpito con violenza alla testa e malmenato.

Dalle immagini di sorveglianza per il momento non sono arrivate informazioni rilevanti, quel che si vede è un uomo incappucciato che attende il sindaco all'esterno dell'abitazione, esce da una zona buia e lo colpisce con ferocia prima di darsi alla fuga. All'arrivo dei soccorsi sono state acclarate le sue gravi condizioni ed è stato trasportato con la massima urgenza in ambulanza all’ospedale Ruggi di Salerno in codice rosso: non è in pericolo di vita ma le sue condizioni restano gravi. Si trova attualmente ricoverato nel reparto di Ortopedia perché ha riportato una frattura scomposta dell'arto inferiore sinistro, una frattura composta dell'arto superiore sinistro, la frattura delle dita della mano destra, una ferita sulla tempia sinistra e ferite multiple estese su tutto il corpo e in particolare sul viso. Le fratture delle mani erano talmente gravi che i medici, nel corso dell'accertamento delle sue condizioni, rilevando ridotta funzionalità vascolare e una necrosi in atto, sono stati costretti ad amputare un dito. Inoltre, le fratture al volto li hanno costretti a procedere con un intervento ricostruttivo dell'orecchio.

Le indagini sono a tutto campo e nessuna pista è esclusa, nemmeno quella della rapina finita male anche se al momento l'ipotesi più accreditata è legata al lavoro di Siano come sindaco. Si indaga su soggetti che avrebbero potuto avere motivi di rancore nei suoi confronti al punto da mettere in atto un'azione potenzialmente omicidiaria.

Solidarietà e vicinanza al sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito vicino casa. Atto di violenza inaccettabile: conferma la necessità di tenere alta l'attenzione su chi ogni giorno governa il territorio affrontando situazioni delicate. I sindaci non saranno lasciati soli

Al sindaco di Castiglione del Genovesi è arrivata la solidarietà dei colleghi, compresa quella del presidente dell'Anci e sindaco di Napoli,: "".