Scioperi, i sindacati tirano dritto. Salvini: "Precettiamo"

"Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha annunciato che precetterà i lavoratori del settore aereo che hanno appena confermato la proclamazione di due distinti scioperi previsti il 17 febbraio e il 7 marzo. Si tratta di astensioni dal lavoro che verranno attuate dato nel pieno periodo rispettivamente dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. “Stiamo lavorando alla precettazione, il cui testo arriverà molto a breve, per evitare lo sciopero aereo per le Olimpiadi e le Paralimpiadi per non danneggiare un’immagine di positività e di efficienza che l’Italia sta dando grazie al lavoro di tutti”, ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio a margine dell’inaugurazione di una mostra a Milano di questo pomeriggio.

I due scioperi erano stati convocati dai principali sindacati di settore, che protestano per un mancato avanzamento delle trattative sui contratti nazionali. Negli scorsi giorni il ministero e la Commissione di garanzia sugli scioperi avevano chiesto ai sindacati di spostare gli scioperi per evitare che avvenissero durante le Olimpiadi invernali, che termineranno domenica 22 febbraio, e le Paralimpiadi invernali, che si svolgeranno sempre fra Milano e Cortina d’Ampezzo tra i prossimi 6 e il 15 marzo. Nella giornata di ieri Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac e Anp in una lettera al ministero e alla Commissione di Garanzia avevano già chiarito che non avrebbero fatto un passo indietro, come era stato invece richiesto dal Garante data la concomitanza con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Poche ore prima dell’annuncio odierno di Salvini i sindacati avevano deciso comunque di procedere, invocando il diritto allo sciopero. “Mi sono impegnato con i sindacati per invitarli a un tavolo sul rinnovo dei contratti e sul Piano nazionale degli aeroporti”, ha aggiunto in tal senso lo stesso Salvini.

Alle dichiarazioni rilasciate davanti ai giornalisti è poi seguita la pubblicazione di un comunicato ufficiale del Mit: “Il ministro Matteo Salvini, preso atto delle indicazioni della Commissione di Garanzia Sciopero e della determinazione dei sindacati rispetto alle agitazioni del settore aereo proclamati durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi, ha deciso di precettare.

Pur comprendendo le rivendicazioni dei lavoratori - prosegue la nota - Salvini condivide la necessità di garantire il diritto alla mobilità anche nei giorni, soprattutto perché Milano-Cortina 2026 è un evento straordinario di rilevanza planetaria. L’auspicio del Ministro è che non vengano interrotte le trattative tra aziende e lavoratori, augurandosi una soddisfacente intesa tra le parti”.