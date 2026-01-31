Social Housing a prezzi calmierati: la ricetta di Stefani per infermieri, medici ed educatori in Veneto

Agire sulla sanità passando per il sociale: è questa la ricetta di Alberto Stefani, governatore del Veneto insediatosi pochi mesi fa, che sta valutando l'ipotesi di un progetto di social housing per incentivare l'appetibilità di quelle professioni sacrificate da salari ancora troppo bassi. " Se non possiamo raddoppiargli lo stipendio, diamogli almeno la casa ", è il concetto espresso dal governatore per spiegare il progetto "Generazione Casa", il cui obiettivo è ambizioso ma necessario nel suo fine: offrire case a prezzi calmierati a infermieri, medici, operatori sanitari ed educatori, figure che rappresentano il motore dell'economia ma, soprattutto, del tessuto sociale regionale e italiano.

" Ci sono tante categorie di lavoratori di cui abbiamo bisogno come Comunità. E che dobbiamo trattenere sul nostro territorio. La chiave per farlo sono affitti a prezzi davvero ragionevoli e investimenti della Regione, che da qualche giorno ha già recuperato e messo a disposizione 50 milioni ", ha scritto il governatore in un post pubblicato su Instagram. " Non solo residente popolari: dobbiamo iniziare a valutare residenze pubbliche per determinate categorie di persone. Abbiamo sempre sentito dire del requisito della residenza, poi è stato abbattuto dalle sentenze e quindi non si poteva più dare la casa ai veneti no, così come si sentiva dire ", ha aggiunto Stefani. Il progetto è sul tavolo, si sta lavorando e la pianificazione è anche a un livello avanzato.

" Abbiamo carenza di personale sociosanitario, dobbiamo rendere attrattivo il lavoro in Veneto. Come? Oltre al contratto integrativo è importante cominciare a valutare altri aspetti. Tra tutti, penso che il principale oggi sia la casa, soprattutto nelle grandi città dove un affitto può arrivare a sfiorare o a superare i mille euro al mese ", ha spiegat il governatore al Gazzettino.

Abbiamo 10mila immobili sfitti, alloggi vuoti che non fruttano un centesimo a nessuno e che non possono essere usati da chi ne ha bisogno. La sfida è rendere quel patrimonio fruibile

", ha aggiunto il governatore.