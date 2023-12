Meloni: "C'è chi fa figli perché le istituzioni sono più attente alla famiglia"

Articolo in aggiornamento

In videocollegamento con i dipendenti di Palazzo Chigi per gli auguri di Natale, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti ma con estremo realismo sul futuro: " Noi ci stiamo caricando questa responsabilità probabilmente nel peggiore dei contesti possibili e nessuno potrebbe farcela da solo ". Lei stessa ammette di non poterci riuscire da sola " se non avessi attorno persone che ce la mettono tutta ". E aggiunge: " Pensate a chi in questo anno ha deciso di mettere al mondo un bambino perché oggi vede istituzioni che sono più attente al tema della famiglia . Quando si parla di governo, di politica si parla sempre di numeri. Ma noi non ci occupiamo di numeri, noi ci occupiamo della vita delle persone, delle loro speranze, delle loro opportunità, delle loro possibilità ".