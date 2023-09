Il sondaggio che smentisce i "gufi": il centrodestra vola, le opposizioni calano

L’elenco dei cosiddetti “gufi” anti-Meloni è interminabile. I primi ad annunciare la fine della luna di miele tra l’esecutivo e i cittadini sono stati i giornali progressisti. Seguiti a ruota, ovviamente, da leader dell’opposizione e sigle sindacali. Da Elly Schlein a Stefano Bonaccini, sponda dem, da Giuseppe Conte e il suo Movimento 5stelle, passando per il leader di Azione Carlo Calenda e il numero uno della Cgil, Maurizio Landini. Nessuno escluso: perfino alcune testate internazionali hanno offerto il loro contributo. E il risultato, a fronte degli ultimi sondaggi, è evidente: la sinistra nostrana confonde la realtà con la personalissima agenda dei desideri.

La matassa dell’immigrazione, inutile negarlo, è una grossa spina nel fianco di Giorgia Meloni e dei suoi ministri. Le azioni del governo, volte a combattere l’immigrazione irregolare con l’apporto dell’Unione Europea, vanno nella giusta direzione e gli elettori, stando ai numeri dell’ultimo sondaggio Swg per il TgLa7, continuano a riporre una grossa fiducia nel governo e nelle tre principali anime del centrodestra italiano. Insomma, la luna di miele sembra destinata a continuare, e ancora a lungo.

Fratelli d’Italia, primo partito da quasi un anno, continua il suo trend positivo. Il partito guidato dal premier Meloni allunga il passo rispetto al Partito democratico e sale, in una sola settimana, dal 28,5% al 28,8%. Un cambio di passo notevole rispetto al Pd targato Schlein che, seppur in lieve risalita, rimane ben dieci punti sotto a Fratelli d’Italia. Una distanza difficilmente colmabile nell’arco di poco tempo. La Lega, guidata da Matteo Salvini, continua a crescere e si attesta al 9,8% delle preferenze totali. Tre punti percettuale sopra a Forza Italia, ferma al 6,3%.

Le forze di opposizione, al netto di Italia Viva, continuano a cedere il passo. Il Movimento 5stelle, rispetto alla settimana precedente, perde lo 0,2% e si porta al 17,4%. Solo due punti sotto il Pd di Elly Schlein e compagni. Altrettanto negativo è il trend di Azione: il partito guidato da Carlo Calenda perde lo 0,1% e si ferma solo al 3,7%. Lo stesso refrain per +Europa che perde addirittura lo 0,3% in una sola settimana e si attesta al 2,8% delle preferenze totali. I numeri parlano chiaro: l’inconsistenza dell’opposizione non riesce a mettere in difficoltà un governo fortemente voluto dagli elettori italiani.

Nota sondaggio:

Sondaggio realizzato da SWG per conto di La7 S.p.A. Indagine condotta con tecnica CATI-CAMI.CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4590 non rispondenti) tra il 13 e il 18 settembre 2023. Il campione è stratificato per zona e prevede quote per età e sesso. Il margine di errore statistico dei dati riportati è del 2,8% a in intervallo di confidenza del 95%. Il documento informativo completo del sondaggio è disponibile sul sito www.sondaggipoliticoelettorali.it