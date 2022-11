"Soumahoro? Caso montato perché è nero". E Giletti s'infuria in diretta

Il caso Aboubakar Soumahoro? È finito al centro della bufera mediatica perché " è nero ". È questa la tesi sostenuta dall'avvocato Iuri Maria Prado che, ospite di Non è l'arena su La7, ha espresso il proprio punto di vista in merito agli ultimi sviluppi politici che hanno coinvolto l'italo-ivoriano. Le sue parole hanno innescato la furibonda reazione di Massimo Giletti e degli altri interlocutori in studio che, al di là delle singoli opinioni personali, hanno preso le distanze da quanto dichiarato da Prado.

L'avvocato non ci ha girato attorno e ha usato parole dirette: " Il caso è stato montato perché questo è un negro, questa è la realtà. Non un nero, ma un negro. Perché la cosa che non si riconosce in questo Paese è che un nero, uno con la pelle nera, non è come un bianco o un giallo: molto spesso, per molti nel nostro Paese, un nero è un negro ".

L'uscita di Maria Prado ha fatto infuriare Massimo Giletti, che ha voluto replicare in maniera dura e animata alle accuse arrivate. Una reazione comprensibile, visto che è stata avanzata la teoria secondo cui in Italia ci si occupa così attentamente della vicenda Soumahoro solo per il colore della pelle: " Si vergogni, come fa a dire una cosa del genere? Ma a me cosa importa se è nero, bianco o giallo? Non si può dire una roba del genere ".

L'avvocato però non ha perso l'occasione per rivendicare la sua posizione: " Importa, importa, importa... Ma come non si può dire? Io la dico eccome ". I contorni della questione della cooperativa poggiano su una domanda ben precisa: dove sono finiti i soldi destinati ai migranti? Su questo punto il conduttore di Non è l'arena è stato molto diretto e non le ha mandate a dire: " Bisogna capire se i soldi italiani vanno a finire in Ruanda, a fare i resort. Mi permetta che mi incazzo un po' come italiano o no? Mi posso incazzare un po'? ".