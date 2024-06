La Cucchi difende l'okkupante Salis: "È una battaglia nobile"

Ascolta ora 00:00 00:00

Difendere l'indifendibile: sembra essere questa l'indicazione negli ambienti di Alleanza Verdi-Sinistra. L'ottimo risultato alle elezioni europee è arrivato grazie alla candidatura di Ilaria Salis e il tandem Fratoianni-Bonelli non vuole perdere l'abbrivo. Ed ecco le clamorose sparate per giustificare le uscite a vuoto della maestra lombarda, accusata in Ungheria di aver partecipato al pestaggio di tre estremisti di destra. Nelle sue prime esternazioni da europarlamentare, la 39enne ha parlato con orgoglio di una serie di reati riguardanti la casa, trovando l'appoggio di Fratoianni: la lotta per la casa non sia considerata reato. Ora è arrivato il turno di un altro volto di spicco di Avs, Ilaria Cucchi: gli attacchi della destra alla Salis servono a svilire la lotta collettiva.

"Le polemiche con cui da più di un mese testate e politici conservatori bersagliano Ilaria Salis sono emblematiche. Per la destra Ilaria Salis è una occupante fuori luogo, le proprietà immobiliari della famiglia sono un ostacolo ai suoi gesti politici. Niente di più sbagliato", così ha esordito la sorella di Stefano Cucchi in un lungo post su Facebook. In realtà, ha aggiunto, quella per il diritto all'abitare è una battaglia nobile, battaglia che la Salis continuerà a portare avanti anche a livello europeo. Ed ecco la sparata più incredibile: "Dispiace constatare che, attaccando le proprietà private della sua famiglia, la destra si dimostra pronta a tutto per svilire non solo la figura di Salis ma l’intero significato di una lotta collettiva".

Per difendere la compagna di partito, la Cucchi ha provato a snocciolare qualche dato: "Come Ilaria Salis ha più volte ricordato, anche sui suoi profili social, in questo momento in Italia si registra un paradosso disumano: più di 10 milioni di case sfitte su 36 milioni censite, oltre 40.000 provvedimenti di sfratto l’anno e circa 150 famiglie perdono la casa ogni giorno" . Ma questo non può risultare sufficiente a giustificare certe esternazioni, con buona pace delle 176mila preferenze raccolte alle europee.

"per riempire con la propria voce questo vuoto creato da una propaganda sempre meno accettabile"

La Cucchi ha poi concluso la sua filippica invitando i seguaci a unirsi alla Salis. Gli italiani avranno tempo e modo di trarre le conclusioni...